Президент Польши подал в Сейм законопроект «на случай войны» 2.05.2024, 20:41

Анджей Дуда

Законопроект является ответом на «новые формы угроз» со стороны России.

Президент Польши Анджей Дуда 2 мая подал в Сейм законопроект о действиях органов государственной власти в случае внешней угрозы государственной безопасности. В Польше не исключают возможности встретить российскую армию на границе с Украиной, поэтому усиливают собственную армию и изменяют инфраструктуру безопасности.

«Проект предполагает введение изменений в военной и невоенной сферах, усиление способности государства противодействовать гибридным угрозам, скрытым угрозам и прямой вооруженной агрессии. Решение является ответом на изменения в среде безопасности, включая новые формы угроз со стороны Российской Федерации, направленные против Польши и других стран Европейского Союза и НАТО», – говорится в сообщении Бюро национальной безопасности Польши в X.

Основные направления изменений:

Определение принципов организации системы управления национальной безопасностью, в том числе обороной государства;

Определение состояний готовности обороны государства;

Уточнение системы постоянного дежурства, включая спикеров Сейма, Сената и главу Бюро национальной безопасности;

Определение целей, структуры, способа разработки и внесения изменений в директиву по политической и стратегической обороне;

Конкретизация предположений польского Плана оборонного реагирования, включая управление кризисом в рамках НАТО;

Конкретизация основ разработки общегосударственных планов использования Вооруженных сил для защиты государства;

Уточнение и конкретизация принципов оборонного реагирования на внешние угрозы безопасности государства;

Принятие новых решений по планам оперативного применения Вооруженных сил;

Внедрение постоянных планов обороны на случай внезапной угрозы;

Уточнение предположений об оборонном программировании;

Смена командных структур польских вооруженных сил.