Президент Польши подал в Сейм законопроект «на случай войны»
- 2.05.2024, 20:41
Законопроект является ответом на «новые формы угроз» со стороны России.
Президент Польши Анджей Дуда 2 мая подал в Сейм законопроект о действиях органов государственной власти в случае внешней угрозы государственной безопасности. В Польше не исключают возможности встретить российскую армию на границе с Украиной, поэтому усиливают собственную армию и изменяют инфраструктуру безопасности.
«Проект предполагает введение изменений в военной и невоенной сферах, усиление способности государства противодействовать гибридным угрозам, скрытым угрозам и прямой вооруженной агрессии. Решение является ответом на изменения в среде безопасности, включая новые формы угроз со стороны Российской Федерации, направленные против Польши и других стран Европейского Союза и НАТО», – говорится в сообщении Бюро национальной безопасности Польши в X.
Основные направления изменений:
Определение принципов организации системы управления национальной безопасностью, в том числе обороной государства;
Определение состояний готовности обороны государства;
Уточнение системы постоянного дежурства, включая спикеров Сейма, Сената и главу Бюро национальной безопасности;
Определение целей, структуры, способа разработки и внесения изменений в директиву по политической и стратегической обороне;
Конкретизация предположений польского Плана оборонного реагирования, включая управление кризисом в рамках НАТО;
Конкретизация основ разработки общегосударственных планов использования Вооруженных сил для защиты государства;
Уточнение и конкретизация принципов оборонного реагирования на внешние угрозы безопасности государства;
Принятие новых решений по планам оперативного применения Вооруженных сил;
Внедрение постоянных планов обороны на случай внезапной угрозы;
Уточнение предположений об оборонном программировании;
Смена командных структур польских вооруженных сил.