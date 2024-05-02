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Белорусский вратарь стал обладателем Кубка Польши по футболу

  • 2.05.2024, 20:28
Белорусский вратарь стал обладателем Кубка Польши по футболу

Антон Чичкан стал первым в истории белорусским футболистом, завоевавшим этот трофей.

Белорусский вратарь Антон Чичкан стал в составе краковской «Вислы» обладателем футбольного Кубка Польши. Он стал первым в истории белорусским футболистом, завоевавшим этот трофей.

«Висла», за которую выступает Чичкан, играет сейчас во втором польском дивизионе и занимает там только пятое место.

В финальном матче «Висла» победила «Погоню» из Щецина со счетом 2:1. В основное время впереди были щецинские футболисты, но на последних секундах уже добавленного времени краковская команда сумела сравнять счет. В дополнительное время «Висла» быстро добилась успеха, а потом удержала свое преимущество.

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