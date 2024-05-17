На выход 2 Telegram-канал «СерпомПо»

17.05.2024, 13:57

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Путин вцепился в пиджак Си ослабевшими руками.

Даже и взобравшись «на гору», прилепившись там на четверть века, Пу остался верен практике мелких разводок. Рептильный телеграм-канал пискнул новостью: «Путин считает, что США ввели санкции на китайские электромобили, потому что китайские машины стали лучше».

Расскажи нам, Пу, каких успехов ты вместе со своими «стратегами экономики» белоусовыми добился в России с нашими, российскими автомобилями? Они стали лучше американских, китайских? Си их хвалит?

Где и в чем, Пу, ты превзошел Китай и США? В квантовых компьютерах – ноль, в полете человека на Луну – ноль, в робототехнике – ноль, в электромобилях - позор. Отставание от Китая и США во всем.

Вцепился в пиджак Си ослабевшими руками, хвалит чужие достижения. Своих нет. Неумеха. Болтун. Спустил в унитаз четверть века страны. На выход. Вон.

Telegram-канал «СерпомПо»