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Россия установила новый секретный объект возле Крымского моста

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  • 15.06.2024, 8:29
  • 7,690
Россия установила новый секретный объект возле Крымского моста

Украинские партизаны выяснили, что это.

Украинские партизаны наблюдают за временным «Керченским мостом» в оккупированном Крыму и внимательно изучают систему противовоздушной обороны, которая его защищает.

Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».

Отмечается, что россияне особенно тщательно охраняют этот объект и что раскрытие всей системы противовоздушной обороны моста - всего лишь вопрос времени.

Постоянное наблюдение дает правильное понимание ситуации и позволит использовать найденные уязвимости в эшелонированной системе ПВО.

«Обнаруженная система ПЗРК вскоре станет следующей целью для высокоточных украинских ракет. Мы будем вести систематическое наблюдение и продолжаем передавать собранную информацию СОУ (Силам обороны Украины - ред.) для скорейшего и полного освобождения наших территорий», - говорится в сообщении.

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