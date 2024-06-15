Минское «Динамо» подписало контракт с титулованным и очень дорогим хоккеистом 15.06.2024, 3:32

Вадим Шипачев

Он зарабатывал в РФ 850 тысяч долларов.

Олимпийский чемпион Вадим Шипачев заключил двухлетнее соглашение с минским «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.

Это один из самых результативных хоккеистов в истории Континентальной хоккейной лиги. На счету Вадима 920 (289+631) очков в 987 матчах. По баллам за результативность центрфорвард уступает только завершившему карьеру Сергею Мозякину (928 очков с учетом плей-офф).

В прошлом сезоне 37-летний россиянин играл за казанский «Ак Барс» и набрал 46 (14+32) очков в 67 матчах.

В составе сборной Шипачев становился олимпийским чемпионом в 2018 году, серебряным призером Игр в 2022-м и чемпионом мира в 2014-м. Он двукратный обладатель Кубка Гагарина (2015, 2017 года).

Почти всю карьеру Вадим играл в России. Только в сезоне-2017/18 он пробовал силы в НХЛ в составе «Вегаса», но поучаствовал лишь в трех матчах.

Сообщалось, что зарплата хоккеиста в «Ак Барсе» в прошлом сезоне составляла 75 миллионов рублей — это около 850 тысяч долларов по нынешнему курсу. Но трудно представить, что в Минске ему согласились платить такие деньги.

Напомним, «Динамо» ни разу в своей истории не выходило во второй раунд плей-офф.