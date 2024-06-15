Россиянам повысят минимальную цену на водку 7 15.06.2024, 8:43

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Новые тарифы будут действовать с 1 июня.

Минфин РФ увеличил минимальную цену на крепкие алкогольные напитки — водку, коньяк и бренди, сообщает «Интерфакс».

Новые тарифы будут действовать с 1 июня по 31 декабря 2026 года. Минимальная цена водки составила 299 рублей, бренди — 403 рубля, коньяка — 556 рублей. Цена указана за тару объемом 0,5 литра. На данный момент минимальная цена водки составляет 281 рубль, бренди — 375 рублей, а коньяка — 517 рублей.

«Предлагаемые проектом приказа минимальные цены на алкогольную продукцию крепостью свыше 28 градусов с учетом текущей экономической ситуации будут отражать стоимость легально произведенной единицы товара на всей товаропроводящей цепи», — отмечается в пояснительной записке к проекту приказа.

Там поясняется, что индексация цен на крепкий алкоголь связана с уровнем инфляции, повышением ставок акциза на спиртосодержащую продукцию крепостью выше 9 градусов и ростом затрат на производство.