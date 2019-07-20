Какие новшества ожидают курильщиков 4 20.07.2019, 14:21

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Закурил в автомобиле с ребенком – штраф.

С 27 июля вступают в действие изменения в законодательство о курении, сообщает «Брестская газета».

«В соответствии со статьей 17.9 КоАП Республики Беларусь курение (потребление) табачных изделий в местах, где оно в соответствии с законодательными актами запрещено, − влечет наложение штрафа в размере до четырех базовых величин», – разъясняет начальник УОПП УВД полковник милиции Геннадий Войтович.

Курить нельзя будет в лифтах и вспомогательных помещениях многоквартирных жилых домов, общежитий; на детских площадках; на территориях и в помещениях, занимаемых спортивно-оздоровительными и иными лагерями; учреждениями образования, организациями, реализующими образовательные программы послевузовского образования; в подземных переходах; на остановочных пунктах.

Курение запретят и в автомобилях, если в них присутствуют дети в возрасте до 14 лет.

Свободными от курения станут заведения общепита и их летние террасы. В кафе и ресторанах можно будет курить в специально отведенных местах или комнатах. Под запретом для курения также торговые центры, рынки, пляжи, здания и территории, принадлежащие физкультурно-спортивным сооружениям.