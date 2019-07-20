Северокорейская «тропа роскоши» 1 Александр Немец

20.07.2019, 14:28

Ракетно-ядерная часть контрабанды поступает прямо из «внутренних районов» РФ.

Стало известно, каким образом северокорейский диктатор Ын получает свои любимые "Мерседесы" и прочие "дорогие игрушки". Детальное расследование поставки в 2018 году двух единиц этих "машинок", стоимостью 500 тысяч долларов штука, провела газета "Нью-Йорк Таймс" при поддержке одной вашингтонской частной "исследовательской структуры".

Для начала даю краткое описание "одиссеи" "Мерседесов" (Wall Stret Journal, 07.17.19). Путь двух "Мерседесов" марки "Майбах" начался в июне 2018 года в голландском порту Роттердам, а закончился в Пхеньяне в октябре. По дороге "Мерседесы" миновали Китай (порт Далянь), Японию (Осака), Южную Корею (Пусан и еще один порт) и Россию (Находка и Владивосток).

Согласно данным вашингтонского Центра передовых оборонных исследований (Center for Advanced Defense Studies), два тяжело бронированных "Мерседеса" плыли 41 день из Голландии до порта Далянь. 26 августа контейнеры с "Мерседесами" отплыли из Даляня и 18 сентября прибыли в Осаку.

27 сентября контейнеры отплыли из Осаки и 30 сентября прибыли в порт Пусан. В тот же день их перегрузили на другой, особый корабль; он сразу же отплыл из Пусана, причем официальным пунктом назначения был российский дальневосточный порт Находка. И в течение 18 дней этот корабль поддерживал "радиомолчание".

19 октября "секретный корабль" возобновил радиообмен. Оказалось, что он возвращается в Пусан с грузом в несколько тысяч тонн антрацита. Контейнеров с "Мерседесами" в этот момент на корабле уже не было.

Пока шло радиомолчание, три северокорейских грузовых самолета прилетели, как утверждают, 7 октября во Владивосток. Оттуда они вернулись в Пхеньян с "Мерседесами".

Уже существующий "флот" "Мерседесов" и "Роллс-Ройсов" Ына дополнительно расширился. Начиная с января 2019 года, новые "Мерседесы" участвовали во всех поездках-приемах Ына в самым Пхеньяне, во Владивостоке (саммит Ына с Путиным) и на границе Северной и Южной Кореи (саммит Ына и Трампа).

А теперь детали. Они занимают целую страницу в "Нью-Йорк Таймс" (07.17.19).

Оказывается, еще много лет назад президент Джордж Буш-младший ввел эмбарго на поставки предметов роскоши для северокорейской верхушки, включая и "Мерседесы". Однако в 2015–2017 годах по крайней мере 90 стран мира участвовали в транспортировке предметов роскоши для Ына и его окружения.

По оценке Центра передовых оборонных исследований (ниже "Центр"), выявление всех деталей "тропы роскоши" очень важно, поскольку эта же "тропа" используется для нелегальных поставок в Северную Корею технологий и изделий двойного назначения, используемых в реализации ракетно-ядерной программы Пхеньяна.

Заранее отмечу, что после транспортировки двух "Мерседесов" (в отличие от многих других случаев нелегальных поставок) имело место наказание: в феврале 2019 года южнокорейские "органы" арестовали судно, доставившее "Мерседесы" в Находку. Оно принадлежало российскому владельцу.

Суда разных стран везли "Мерседесы" из Роттердама в Далянь, затем в Осаку и Пусан. И здесь, в Пусане, 30 сентября началось самое таинственное. Контейнеры с "Мерседесами" были перегружены на судно DN5505 под флагом африканской страны Того, принадлежавшее некоему российскому бизнесмену Даниле Казачуку. Точнее, он числился собственником судна DN5505 в течение одного месяца, на период проведения "секретной операции". До этого судно принадлежало кому-то в Гонконге.

С момента отплытия из Пусана в течение 18 дней судно DN5505 "глухо молчало". Оно возобновило радиообмен 19 октября, уже недалеко от Пусана, куда оно шло с 2558 тоннами антрацита, "погруженного в Находке". Такое объяснение получили южнокорейские официальные лица.

Относительно судьбы контейнеров с "Мерседесами" ничего сказано не было ("испарились по дороге"). А антрацит отправился из Пуана в другой южнокорейский порт Похан, где и был выгружен.

"Исчезнувшие" "Мерседесы" объявились во Владивостоке, откуда и были вывезены специально присланными грузовыми самолетами в Пхеньян. В январе 2019 года их видели у штаб-квартиры северокорейской правящей партии.

Вашингтонский "Центр" взял телефонное интервью у бизнесмена Казачука, который подтвердил, что некоторое время владел судном DN5505, но отказался дать какие-либо детали "мерседесовской эпопеи".

По оценке "Центра", именно Дальний Восток РФ (Владивосток и Находка) является ключевым узлом, через который "хитрая контрабанда" идет в Северную Корею. Всякая контрабанда (скажем, оружие, для разных террористических структур) идет из Северной Кореи во "внешний мир" также через Дальний Восток РФ.

Что здесь главное? Расследование подтвердило уже известный факт: всякая контрабанда, невоенная и тем более военная, идет в Северную Корею только через Владивосток и Находку — воздушным, водным и железнодорожным путем. И прохождение этой контрабанды очень тщательно маскируется.

И самая опасная, ракетно-ядерная часть контрабанды поступает прямо из "внутренних районов" РФ.

Я надеюсь, у читателей нет сомнения, что двигатели для баллистических ракет "Хвасун-10", "Хвасун-12", "Хвасун-13" и "Хвасун-15" (радиусом 15 000 км) с химкинского завода "Энергомаш" режим Ына получил в 2017 году через Владивосток и Находку?

Ключевые элементы водородной бомбы, испытанной Пхеньяном в августе 2017 года, также "приехали" именно из РФ — через Владивосток и Находку.

Александр Немец, Каспаров.ру