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Трамп предложил помирить Японию и Южную Корею

  • 20.07.2019, 15:40

Спор Токио и Сеула может привести к негативным политическим и экономическим последствиям.

Президент США Дональд Трамп предложил свою помощь в разрешении политических и экономических противоречий между Японией и Южной Кореей. Об этом пишет "Голос Америки".

Отмечается, что речь идет о требовании Южной Кореи выплатить компенсации корейцам, работавших на японских оккупантов во время Второй мировой войны. Спор обострился, когда Япония ограничила высокотехнологичный экспорт в Южную Корею. В результате возникла угроза мировому рынку электроники и смартфонов.

Трамп сообщил, что готов оказать помощь по просьбе президента Южной Кореи Муне Чжэ Ина. Сеул подтвердил, что просьба была высказана во время встречи президентов 30 июня.


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