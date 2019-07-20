закрыть
20 июля 2019, суббота, 18:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

На митинге оппозиции в Москве Навальный выдвинул мэрии условия

5
  • 20.07.2019, 16:32
  • 1,836
Фото: DW

Массовая акция в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы прошла в центре столицы РФ.

В центре Москвы в субботу, 20 июля, прошел согласованный в местными властями митинг "За допуск на выборы" в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму 8 сентября. Ранее окружные избирательные комиссии отказали представителям оппозиции в регистрации. Организаторы мероприятия - члены незарегистрированной Либертарианской партии России, передает DW.

Алексей Навальный выдвинул правительству Москвы ультиматум, назвав его, правда, компромиссом: либо до 27 июля Мосгоризбирком "всех регистрирует", либо протестующие "выходят в следующую субботу к мэрии и не уходят".

По данным "Белого счётчика", в мероприятии приняли участие около 22 тысяч человек.


популярное за неделю

Мнение

«Сказанное давеча «гарантом», называется емким словом – демагогия»
«Сказанное давеча «гарантом», называется емким словом – демагогия» Дмитрий Растаев
Учите физику, военные
Учите физику, военные Ирина Халип
Кому и как защищать Отечество
Кому и как защищать Отечество Михаил Пастухов
Загнанные в угол
Загнанные в угол Валерий Карбалевич