На митинге оппозиции в Москве Навальный выдвинул мэрии условия 5 20.07.2019, 16:32

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Фото: DW

Массовая акция в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы прошла в центре столицы РФ.

В центре Москвы в субботу, 20 июля, прошел согласованный в местными властями митинг "За допуск на выборы" в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму 8 сентября. Ранее окружные избирательные комиссии отказали представителям оппозиции в регистрации. Организаторы мероприятия - члены незарегистрированной Либертарианской партии России, передает DW.

Алексей Навальный выдвинул правительству Москвы ультиматум, назвав его, правда, компромиссом: либо до 27 июля Мосгоризбирком "всех регистрирует", либо протестующие "выходят в следующую субботу к мэрии и не уходят".

По данным "Белого счётчика", в мероприятии приняли участие около 22 тысяч человек.