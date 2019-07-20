Белоруска победила в метании копья на этапе Бриллиантовой лиги 20.07.2019, 18:17

Татьяна Холодович

Татьяна Холодович примет участие в Олимпиаде-2020.

Белорусская метательница копья Татьяна Холодович выиграла этап Бриллиантовой лиги в Лондоне, передает pressball.by.

В лучшей попытке наша соотечественница метнула снаряд на 66.10 м. Второе место заняла Кейси-Ли Барбер из Австралии, тройку замкнула Кристин Хуссонг из Германии.

Напомним, Холодович уже выполнила квалификационный норматив для участия в Олимпиаде-2020. В активе белоруски четвертый результат мирового сезона — на Европейских играх в Минске Татьяна показала результат 67.22 м.

Бриллиантовая лига. Лондон. Метание копья, женщины

1. Татьяна ХОЛОДОВИЧ (Беларусь) — 66.10

2. Кейси-Ли Барбер (Австралия) — 65.85

3. Кристин Хуссонг (Германия) — 65.73