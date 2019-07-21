Купить товар в рассрочку станет сложнее «по просьбам трудящихся»? 1 21.07.2019, 14:35

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Фото: tut.by

МАРТ разослал банкам странное письмо.

Недавно банки получили письмо из Министерства антимонопольного регулирования и торговли, которое породило резонанс в информационном поле. В МАРТе сообщили о поступающих в ведомство жалобах от граждан по поводу того, что в магазине нельзя одновременно и воспользоваться скидкой, и рассчитаться картой рассрочки, сообщает «Вечерний Брест».

«Продавец не имеет права устанавливать разный размер скидок, либо не применять установленные скидки в случае оплаты товара в безналичной форме (например, с применением карточки рассрочки платежа)», - говорилось в письме антимонопольного ведомства. МАРТ инициировал разбирательство и предложил всем заинтересованным сторонам, в том числе банкам, высказать мнение относительно ущемления прав потребителей при использовании карт рассрочек.

По сведениям информированных источников, банки уже отреагировали на запрос МАРТа и не увидели здесь нарушений прав потребителей. По их мнению, продавцу, согласно закону «О защите прав потребителей», действительно, запрещено устанавливать в отношении одного вида товаров (услуг) различные цены, при этом скидки на различные товары и услуги продавец вправе устанавливать по своему усмотрению. Банкиры надеются, что возникшие разбирательства не приведут к исчезновению карт рассрочек.

МНЕНИЕ ПО ПОВОДУ

«Карты рассрочки - такой же финансовый инструмент, как и кредит. При этом очень востребованный со стороны клиентов. Если карты рассрочки запретить, у клиентов может не оказаться беспроцентных финансовых инструментов. Нужно ли это потребителям? Не думаю. Во всяком случае, для людей важно сохранить право выбора. Кто хочет и может заплатить за дорогостоящий товар сразу всю сумму, может это сделать. Тот, чей бюджет не позволяет, имеет возможность платить частями, на протяжении, допустим, 3, 6 или 12 месяцев. При этом банк не берет с клиентов никаких процентов, мы получаем лишь комиссионные от продавца», - рассказала нам Наталья Арцименя, глава Брестской дирекции ОАО «Белгазпромбанк», который вот уже несколько лет предоставляет своим клиентам карты рассрочки.

Ужесточение регулирования в этой сфере (если магазины обяжут предоставлять скидки и в случае покупки товаров в рассрочку) также будет иметь негативные последствия для клиентов, считают банкиры.

«Такое ужесточение приведет к тому, что на рынке останутся рассрочки на минимальный срок. При этом спрос на длинный период рассрочки никуда не денется. И на рынок вернутся стандартные потребительские кредиты под проценты, что ударит по клиентам», - считает Наталья Арцименя.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Чтобы купить товар, не имея полной суммы в распоряжении, белорусам раньше приходилось брать потребительский кредит и платить по нему проценты. С появлением карт рассрочек (более пяти лет назад) можно получить практически беспроцентный кредит. Банки, предоставляя населению «дешевые» деньги, зарабатывают на магазинах, которые для увеличения товарооборота заинтересованы выплачивать вознаграждение кредитным организациям. Эмитентами карт рассрочек стали восемь банков.

Суть претензий жалобщиков проста. Каждый держатель карточки рассрочки хоть раз да сталкивался с ситуацией, когда объявленной в магазине скидкой (в 20-25 %) нельзя воспользоваться, если оплачиваешь покупку картой рассрочки. Обидно, но таковы правила игры. Но пока одни граждане обиженно молчали, другие писали возмущенные письма в МАРТ. Представители крупных розничных сетей, однако, полагают, что ужесточение правил обращения карт рассрочек будет иметь ряд негативных последствий.

МНЕНИЕ ПО ПОВОДУ

«Если из-за административного регулирования банки перестанут выдавать карты рассрочек, это может привести к сокращению товарооборота, что негативно скажется не только на финансовом состоянии торговых предприятий, но и на поступлениях в бюджет. Естественно, любой заем, а тем более на длительный срок, имеет свою цену. Поэтому нет ничего удивительного в том, что на товары, продаваемые в рассрочку, скидки магазины не предоставляют», - уверен Александр, менеджер одной из торговых сетей, которые торгуют бытовой техникой и электроникой в Бресте. МТБанк «при обращении банковской платежной карты рассрочки «Халва» заключает 2 договора: первый с кредитополучателем (потребителем) - на предоставление овердрафтного кредита, второй с организациями торговли и сервиса - на возмездное оказание услуг.

УСЛОВИЯМИ ДОГОВОРА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОВЕРДРАФТНОГО КРЕДИТА ДЛЯ КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ:

определено право на использование карты рассрочки «Халва» в организациях торговли и сервиса, включенных в партнерскую сеть МТБанка;

предусмотрена фиксированная процентная ставка в размере 0,000001 % годовых.

Оплату услуг по предоставлению рассрочки платежа потребителям, использующим данную карту рассрочки, фактически осуществляют организации торговли и сервиса, включенные в партнерскую сеть этого банка, на основании договора возмездного оказания услуг в установленном размере (% от суммы совершенных операций в рамках продукта). Аналогичные условия установлены и другими банками, предоставляющими своим клиентам платежные карты рассрочки. Очевидно, что для возмещения расходов по оплате услуг банков организации торговли включают свои потери в цену товара либо закрепляют в условиях предоставления скидок положения о неприменении скидок при расчете такими картами.

КАКИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ НАШЕЛ МАРТ?

- Если одни покупатели могут купить товар, сразу уплатив его полную стоимость, а другие за эту же цену, но по карте рассрочки, то... «оплату предоставления рассрочки платежа за товар (работу, услугу) осуществляют все потребители независимо от того, приобретался ими товар с рассрочкой платежа или нет».

- Если держателям карт рассрочки не предоставляются скидки, нарушается пункт 4 статьи 91 Закона Беларуси от 9 января 2002 года № 90-З «О защите прав потребителей», поскольку «организации торговли и услуг фактически устанавливают разные цены для потребителей». В Беларуси продавец не имеет права (Закон о защите прав потребителей):

устанавливать разный размер скидок;

не применять установленные скидки в случае оплаты товара в безналичной форме (например, с применением карточки рассрочки платежа).

Напрашивается вывод: карты рассрочки в любом случае нужно отменить?!

МНЕНИЯ ПО ПОВОДУ

«Я специально оформила карту рассрочки «магнит», чтобы закончить ремонт в квартире. Пользуюсь уже год. Поменяла межкомнатные двери все сразу. Рассрочка на 6 месяцев. Сейчас будем покупать ламинат - тоже по «магниту». Мне нравится. Берешь сама у себя в долг и потихоньку отдаешь. Просто я отношусь к той категории людей, которые не умеют копить деньги. Главное - вовремя платить, без задержек. Если кому-то не нравятся карты рассрочки - не берите, насильно ведь вас никто их оформлять не заставляет».

Людмила

«На самом деле, карты рассрочки - это зло. Ибо они позволяют людям иметь то, на что они не заработали. Не надо быть большим экономистом, чтобы это понять. Просто представьте, что Беларусь - это одна семья. Чтобы кто-то один что-то получил, ничего не сделав, кто-то другой должен ему это дать или сделать своими руками. Этими картами дурят людей. Я покупал телевизор в магазине. Посмотрел ценник, говорю - оформляйте. У меня продавец спросил, сразу ли оплачиваю всю стоимость. После моего ответа «ДА» он сказал, что «телек» будет стоить почти на 200 рублей дешевле, чем на ценнике. Если покупатель увидит, что он реально переплачивает какую-то энную сумму при покупке товара в рассрочку, то он подумает - брать ему сейчас тот же самый телевизор в рассрочку и переплачивать 200 рублей или попытаться откладывать деньги 3 месяца и сэкономить 200 рублей?»

Юрий

«С точки зрения потребителя цена на товар должна быть единой. Рассрочка - это фактически мини-кредит, который в итоге оплачивает покупатель. Согласен, что до потребителя здесь доводится не совсем верная информация. В этом проблема. А более глобальная проблема в том, что у нас слишком мала конкуренция, как в банковской сфере, так и в торговле. Высока степень монополизации. Вот с этим я бы на месте МАРТа боролся в первую очередь, а не с картами рассрочки».

Владимир Леоненко, председатель областного ОО «Защита потребителей»

«Все эти карты рассрочки придумали не наши банки. На Западе они давно используются. В Польше и других странах действуют точно такие же схемы: как правило, человек при покупке товара может либо воспользоваться рассрочкой, либо скидкой. Одновременно тем и другим не получится. Экономически это оправданно: клиент полгода или год пользуется чужими деньгами, а ведь они обесцениваются. Люди, которые жалуются в МАРТ, показывают свою финансовую безграмотность. Они не понимают, что в экономике не бывает чудес, за все кто-то должен платить. Предположим, не будет этих карт рассрочек, появится что-то другое. Но это не означает, что все тогда смогут покупать товар со скидками. Скидки и акции добровольно устанавливает продавец. Они могут применяться, а могут не применяться. Выступая против этих карт, потребители просто лишают себя возможности в будущем покупать дорогостоящий товар в рассрочку, вынуждены будут платить сразу, но не факт, что дешевле».

Александр Черновалов, доктор экономических наук