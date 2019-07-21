Выборы в Верховную Раду Украины: интрига сохраняется 21.07.2019, 22:29

В украинский парламент имеет шансы попасть еще одна партия.

Оглашены окончательные данные Национального экзитпола Украины на внеочередных выборах в Верховную Раду: в парламент проходят пять партий, сообщает «Новое время».

Согласно данным опроса по состоянию на 20:00, партия «Слуга народа» набирает 44,2% голосов, «Оппозиционная платформа — За життя» — 11,4%, «Европейская солидарность» — 8,8%, «Батькивщина» — 7,4%, «Голос» — 6,5%.

Фото: НВ

За партию «Сила и честь» проголосовали 4,3% в целом по Украине. Эта партия может преодолеть барьер с учетом погрешности.

Национальный экзитпол провели Фонд Демократические инициативы имени Илька Кучерива, Киевский международный институт социологии (КМИС) и Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

Было опрошено 11 629 респондентов на 300 избирательных участках. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,5% для лидеров и в пределах 0,5−1% - для других партий. Уровень доступности — 74%.

21 июля в Украине прошли внеочередные парламентские выборы.