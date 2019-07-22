Украинский депутат, занимавшийся поддержкой белорусов-добровольцев, прошел в Раду 2 22.07.2019, 12:42

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Игорь Гузь

Игорь Гузь идет в украинский парламент как самовыдвиженец.

На парламентских выборах в Украине на Волыни побеждает Игорь Гузь, который поддерживает белорусов-добровольцев из тактической группы «Погоня». Гузь, по предварительным результатам, набирает 61% голосов. Это триумфальный результат — один из самых высоких результатов по всей Украине, пишет nn.by.

Гузь начинал политическую карьеру с националистической молодежной организации «Национальный альянс», а в 2014 году попал в парламент от «Народного Фронта» Арсения Яценюка. В этом году он шел в Верховную Раду как самовыдвиженец. В условиях, когда в парламенте присутствие националистов будет минимальным, Гузь может стать голосом правых сил в Раде. Его популярность в округе объясняется кропотливой работой с избирателями. Гузь многое делал на низовом уровне для городов и деревень и за свою каденцию объехал все населенные пункты округа.