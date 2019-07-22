Одержимость Лилия Шевцова

22.07.2019, 13:29

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Лилия Шевцова

России давно пора возвратиться к своим делам.

Вот опять у россиян повод поговорить про Украину – украинцы избрали свою Верховную Раду. Впрочем, вот уже несколько лет Россия дышит «украинским нарративом». Переболеть Украиной России не удалось. Эта болезнь превратилась в системный синдром: Украину нужно или возвратить или отомстить ей. А лучше то и другое! Сегодня, однако, может возникнуть впечатление, что у России появилась возможность отыграться за все унижения, которые доставил нам удравший «младший брат».

Европа от Украины устала — своих проблем по горло. Украинцы устали от войны. Президент Владимир Зеленский хочет примирения. А его неопытность открывает перспективу его одурачить. Украинские олигархи хотят «договорняков» с Россией: близкая им по духу и ремеслу страна. В Украине без помех действует пророссийская «Оппозиционная платформа— За жизнь» во главе с Медведчуком, который получил право использовать личный ресурс российского президента. Вот тот момент, когда можно накинуть шлею строптивой «окраине».

Но в том-то и дело, что внешние впечатления могут быть обманчивы. А пауза не всегда означает откат назад, ибо пути назад просто нет.

Да, Запад хочет выйти из конфронтации с Россией из-за Украины. Но не загоняя НАТО обратно в гараж. А напротив — укрепляя НАТО на подступах к России.

Украинцы хотят мира, но не любой ценой. Опросы говорят, что 49% украинцев готовы к компромиссам по Донбассу, но без сдачи позиций. Так, 66% украинцев — против донбасских выборов на условиях сепаратистов; 61%— против амнистии тех, кто воевал против Украины; 58%— против создания силовых структур из местных кадров. Особые отношения сепаратистских республик с Россией считают неприемлемыми 53 % украинцев. Только 12% украинцев поддерживают автономию сепаратистских «республик».

Короче, большинство украинцев против российской идеи мира с Украиной! И как Киев сможет пойти против большинства? Да украинцы сметут любого президента, если он попытается принять российскую игру.

Заметим, что все партии (кроме пророссийской «Платформы»), которые войдут в новую Раду, выступают под реформаторскими и европейскими знаменами. Даже 42% электората пророссийской оппозиции готовы к лишениям во имя реформ!

Так, что вряд ли есть основания говорить о победе России, которая участвовала в украинских выборах под вывеской «Оппозиционной платформы» и пока набирает 12.6% голосов. Особенно если учесть затраченные ресурсы, включая Владимира Путина и Оливера Стоуна.

Пророссийская фракция получит свой загончик в украинском парламенте. Но что она сможет сделать? Разве что консолидировать антироссийский фронт и мешать президенту Зеленскому занимать примиренческую по отношению к Москве позицию (ведь не захочет же он бегать в порученцах у Медведчука!).

Между тем, зацикленность России на Украине – это сигнал о российском неблагополучии. Речь не только о том, что «Украина» личный проект президента Путина, который не может себе позволить проиграть. Речь идет о гораздо большем:

— о поиске Кремлем способа отвлечь внимание от российских проблем, которые Кремль не способен решить;

— о неспособности власти сформулировать новую национальную идентичность;

— о попытках Кремля сохранить буферную зону между Россией и Европой, которая бы предохраняла Россию от западных веяний;

— о формировании слоя стервятников, которые паразитируют за счет «украинского нарратива».

Но самое главное это то, что Украина у нас все еще воспринимается как критерий и гарантия державности. Превращение Украины в маниакальную «idee fixe» России говорит о том, что ни российская элита, ни российское государство не чувствуют себя полноценными, потеряв Украину. Украина для России — это не просто фантомная боль, возвращающая нас в прошлое. Российская реакция на Украину говорит о нашей надломленности и неспособности думать о будущем.

Любой мир с Украиной в глазах Кремля может произойти только через возврат Украины в российские объятия. Но как вернуть Украину, если между нами 13 000 погибших украинцев? Даже если нас не волнуют погибшие граждане России (помните псковских десантников, о которых писал Лев Шлосберг?).

Пролитая кровь создала новую реальность. В этой реальности российская государственность может стать жизнеспособной, а правящая элита покончит со своими комплексами, только если мы избавимся от одержимости Украиной. России давно пора возвратиться к своим делам.

Лилия Шевцова, «Эхо Москвы»