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С сайта Минсельхоза исчезла фамилия скандального пресс-секретаря Зинаиды Берещенко

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  • 22.07.2019, 14:06
Зинаида Берещенко

Связаться с ней по телефону не получается.

Упоминание о пресс-секретаре Зинаиде Берещенко исчезло с сайта Министерства сельского хозяйства и продовольствия. По указанному на сайте номеру телефона уже второй рабочий день никто не отвечает, пишет nn.by.

Связаться с пресс-секретарем по мобильному телефону тоже не получается.

Зинаида Берещенко попала в скандал 15 июля: она обматерила журналиста, обратившегося к ней за комментарием.

На следующий день пресс-секретарь извинилась перед журналистом за свою «эмоциональность».

Журналисты обратились к министру сельского хозяйства Анатолию Хотько с просьбой привлечь Зинаиду Берещенко к дисциплинарной ответственности и предложением не продлять с ней трудовой контракт.

По словам сотрудников, «министр сам разбирался в ситуации». Какое решение он принял, пока неизвестно. Однако Берещенко на сайте Минсельхоза больше не упоминается.


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