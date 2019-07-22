Археолог показал, как на самом деле выглядели люди, жившие тысячи лет назад 2 22.07.2019, 14:56

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Шведский ученый провел уникальные реконструкции.

Оскар Нильссон — шведский археолог и художник, который специализируется на реконструкциях человеческих лиц. В 1996 году он открыл собственную компанию и сотрудничает с музеями по всему миру, помогая им с восстановлением лиц людей, чьи захоронения были обнаружены в ходе археологических раскопок. Оскар полагает, что таким образом он помогает воссоздавать историю, а музеи обретают не просто экспонаты, а реальных людей, наших предков, к которым каждый имеет возможность прикоснуться и почувствовать дух времени.

История — это прежде всего люди, а Оскар Нильссон дает возможность им рассказать о себе. AdMe.ru побеседовал с археологом и выяснил много нового о процессе реконструкции лиц, технике и используемых материалах, а также о судьбах людей, живших более тысячи лет назад.

Сложная поэтапная техника реконструкции лица

На первом этапе реконструкции Оскар создает копию оригинального черепа при помощи КТ-сканера в больнице или ручного сканера и 3D-принтера. В качестве материала для копии используется виниловый пластик. Для дальнейшей работы мастеру необходимо определить толщину ткани на лице, которая зависит от 4 основных факторов: пола, возраста, веса и этнической принадлежности.

После этого на копию черепа примерно в 30 точках наклеиваются специальные пластиковые колышки и начинается самый увлекательный процесс — лепка лица, для чего используется пластилиновая глина. В первую очередь воссоздаются лицевые мышцы, глазные впадины, нос, рот и уши. Далее Оскар вылепливает для модели слой кожи и добавляет такие важные детали, как морщины и поры, — именно они делают лица реалистичными.

На основе полученной модели изготавливается форма, в которой из силикона отливается воссозданное лицо, практически неотличимое от лица живого человека. Для большей достоверности в реконструированных лицах используются глазные протезы и настоящие человеческие волосы, которые вставляются в силикон прядь за прядью.

В результате долгой и кропотливой работы Оскара мы можем узнать, как выглядели, кем были и сколько лет прожили наши далекие предки. Вот некоторые из них.

Предполагается, что это Эстрид Сигфастдоттер, которая жила в XI веке н. э. Она была влиятельной и богатой женщиной, жила недалеко от Стокгольма, в Теби. О ее жизни и семье рассказывает серия рунных камней, найденных в захоронении.

Она прожила очень долгую по тем временам жизнь — около 80 лет. Это при том, что в эпоху викингов средняя продолжительность жизни составляла всего 35 лет. Облик женщины восстановлен по останкам, найденным вблизи рунного камня, установленного в честь ее первого мужа, погибшего в Византии. Вероятно, Эстрид занималась благоустройством своей родной земли, строительством дорог и мостов.

Ярль Биргер

Ярль Биргер был правителем Швеции в середине XIII века. Он был жестким, но дальновидным человеком. Считается, что именно Биргер основал Стокгольм около 1250 года. Также он совершил несколько завоевательных походов в Финляндию и Россию и, возможно, встретился с Александром Невским во время Невской битвы. Ярль Биргер похоронен в Варнхеме (Швеция), а его лицо запечатлено в каменной скульптуре. Главной целью реконструкции было выяснить, будут ли похожи восстановленное лицо и скульптура, и, как мы видим, сходство действительно есть.

Королева Уармей

В 2012 году на северо-западе Перу в ходе раскопок польской археологической группой была обнаружена гробница. Захоронение, относящееся к индейской культуре Уари (позже Империя инков), стало настоящей находкой для ученых, поскольку оно не было разграблено. В гробнице были обнаружены останки 58 женщин разного возраста, зарытых в сидячем положении и одетых в текстильные вещи.

Это первое королевское захоронение Уари, которое удалось обнаружить. Эта индейская культура существовала в Андах приблизительно 1 200 лет назад. Королева Уармей умерла в возрасте 60 лет. Она вела сидячий образ жизни, занималась ткачеством. Женщина была захоронена в отдельном склепе вместе с различными предметами роскоши: ювелирными изделиями, серебряным бокалом и церемониальным топором. За воссозданием лица археологи обратились к Оскару, и для прически королевы он использовал настоящие волосы, которые купил на перуанском рынке париков.

Мужчина, который жил около 3 700 лет назад в эпоху бронзового века

Скелет этого человека свидетельствует о недоедании и железодефицитной анемии. Мужчина умер, когда ему было около 25–35 лет.

Эта дама жила около 45–50 тыс. лет назад. Ее останки обнаружили в ходе раскопок в 1848 году в Гибралтаре.

Женщина романо-британского происхождения

Ее останки указывают на то, что она прожила непростую жизнь, занималась тяжелым физическим трудом. Умерла приблизительно в возрасте 25–35 лет. В ходе раскопок рядом с телом были обнаружены гвозди, которые могут символизировать различные суеверия. Например, есть сведения о других умерших того периода, в могилах которых также были обнаружены гвозди — и по периметру, и в центре. Вероятно, люди считали, что таким образом они не позволят духам умерших преследовать их. Хотя, возможно, это просто результат неаккуратного закрывания гроба.

Мужчина, который жил в эпоху железного века в Британии

Его кости свидетельствуют о том, что он жил около 2 400 лет назад, причем жил хорошо. Мужчина был крепким, хорошо сложенным и здоровым, но, как и многие люди того времени, умер достаточно рано — в возрасте 24–31 года. У этого человека были приятные черты лица и уникальное строение зубов — диастема, или щербинка. А его убранные в пучок волосы имеют сходство с прической германских племен под названием «швабский узел».

Аделазий Эльбахус

Молодого красавца из Швейцарии, жившего в VIII веке н. э., исследователи нарекли Аделазием Эльбахусом (Adelasius Ebalchus). Его скелет указывает на недоедание и хронические инфекции. Но, вопреки этому, у него были здоровые, ровные и красивые зубы, что большая редкость для того времени. Именно поэтому его сделали улыбающимся.

Мужчина, проживавший в Британии в саксонскую эпоху

На момент смерти ему было около 45 лет. Его кости говорят о том, что он был очень сильным человеком. Из-за постоянных абсцессов мужчина потерял много зубов, а также часть верхней челюсти. Не исключено, что именно от очередного воспалительного процесса он и скончался. У него также были обнаружены следы травм, полученных в результате насильственных действий. Возможно, при жизни этот человек был солдатом.

Викинг

Мужчина, который, предположительно, являлся шведским викингом, жил в начале XI века. Впервые для реконструкции облика викинга удалось собрать необходимое количество ДНК для воссоздания кожи, волос, глаз. У мужчины были рыжие волосы, голубые глаза и светлая кожа. Он умер в возрасте 45 лет.

Молодая женщина, жившая в каменном веке около 5 500 лет назад

Эта девушка умерла в возрасте 20 лет. Была похоронена с младенцем на груди. Вероятно, смерть наступила в результате сложных родов. Ее ДНК не так хорошо сохранилась, но по другим обнаруженным захоронениям того периода можно сказать о том, что люди, жившие в Брайтоне (Великобритания), не были белыми. Цвет их кожи был схож с тем, что присущ современным людям из Северной Африки.

Как вы считаете, что больше всего изменилось во внешности человека за тысячелетия?