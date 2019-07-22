закрыть
22 июля 2019, понедельник, 15:16
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Археолог показал, как на самом деле выглядели люди, жившие тысячи лет назад

2
  • 22.07.2019, 14:56
  • 3,321

Шведский ученый провел уникальные реконструкции.

Оскар Нильссон — шведский археолог и художник, который специализируется на реконструкциях человеческих лиц. В 1996 году он открыл собственную компанию и сотрудничает с музеями по всему миру, помогая им с восстановлением лиц людей, чьи захоронения были обнаружены в ходе археологических раскопок. Оскар полагает, что таким образом он помогает воссоздавать историю, а музеи обретают не просто экспонаты, а реальных людей, наших предков, к которым каждый имеет возможность прикоснуться и почувствовать дух времени.

История — это прежде всего люди, а Оскар Нильссон дает возможность им рассказать о себе. AdMe.ru побеседовал с археологом и выяснил много нового о процессе реконструкции лиц, технике и используемых материалах, а также о судьбах людей, живших более тысячи лет назад.

Сложная поэтапная техника реконструкции лица

На первом этапе реконструкции Оскар создает копию оригинального черепа при помощи КТ-сканера в больнице или ручного сканера и 3D-принтера. В качестве материала для копии используется виниловый пластик. Для дальнейшей работы мастеру необходимо определить толщину ткани на лице, которая зависит от 4 основных факторов: пола, возраста, веса и этнической принадлежности.

После этого на копию черепа примерно в 30 точках наклеиваются специальные пластиковые колышки и начинается самый увлекательный процесс — лепка лица, для чего используется пластилиновая глина. В первую очередь воссоздаются лицевые мышцы, глазные впадины, нос, рот и уши. Далее Оскар вылепливает для модели слой кожи и добавляет такие важные детали, как морщины и поры, — именно они делают лица реалистичными.

На основе полученной модели изготавливается форма, в которой из силикона отливается воссозданное лицо, практически неотличимое от лица живого человека. Для большей достоверности в реконструированных лицах используются глазные протезы и настоящие человеческие волосы, которые вставляются в силикон прядь за прядью.

В результате долгой и кропотливой работы Оскара мы можем узнать, как выглядели, кем были и сколько лет прожили наши далекие предки. Вот некоторые из них.

Предполагается, что это Эстрид Сигфастдоттер, которая жила в XI веке н. э. Она была влиятельной и богатой женщиной, жила недалеко от Стокгольма, в Теби. О ее жизни и семье рассказывает серия рунных камней, найденных в захоронении.

Она прожила очень долгую по тем временам жизнь — около 80 лет. Это при том, что в эпоху викингов средняя продолжительность жизни составляла всего 35 лет. Облик женщины восстановлен по останкам, найденным вблизи рунного камня, установленного в честь ее первого мужа, погибшего в Византии. Вероятно, Эстрид занималась благоустройством своей родной земли, строительством дорог и мостов.

Ярль Биргер

Ярль Биргер был правителем Швеции в середине XIII века. Он был жестким, но дальновидным человеком. Считается, что именно Биргер основал Стокгольм около 1250 года. Также он совершил несколько завоевательных походов в Финляндию и Россию и, возможно, встретился с Александром Невским во время Невской битвы. Ярль Биргер похоронен в Варнхеме (Швеция), а его лицо запечатлено в каменной скульптуре. Главной целью реконструкции было выяснить, будут ли похожи восстановленное лицо и скульптура, и, как мы видим, сходство действительно есть.

Королева Уармей

В 2012 году на северо-западе Перу в ходе раскопок польской археологической группой была обнаружена гробница. Захоронение, относящееся к индейской культуре Уари (позже Империя инков), стало настоящей находкой для ученых, поскольку оно не было разграблено. В гробнице были обнаружены останки 58 женщин разного возраста, зарытых в сидячем положении и одетых в текстильные вещи.

Это первое королевское захоронение Уари, которое удалось обнаружить. Эта индейская культура существовала в Андах приблизительно 1 200 лет назад. Королева Уармей умерла в возрасте 60 лет. Она вела сидячий образ жизни, занималась ткачеством. Женщина была захоронена в отдельном склепе вместе с различными предметами роскоши: ювелирными изделиями, серебряным бокалом и церемониальным топором. За воссозданием лица археологи обратились к Оскару, и для прически королевы он использовал настоящие волосы, которые купил на перуанском рынке париков.

Мужчина, который жил около 3 700 лет назад в эпоху бронзового века

Скелет этого человека свидетельствует о недоедании и железодефицитной анемии. Мужчина умер, когда ему было около 25–35 лет.

Эта дама жила около 45–50 тыс. лет назад. Ее останки обнаружили в ходе раскопок в 1848 году в Гибралтаре.

Женщина романо-британского происхождения

Ее останки указывают на то, что она прожила непростую жизнь, занималась тяжелым физическим трудом. Умерла приблизительно в возрасте 25–35 лет. В ходе раскопок рядом с телом были обнаружены гвозди, которые могут символизировать различные суеверия. Например, есть сведения о других умерших того периода, в могилах которых также были обнаружены гвозди — и по периметру, и в центре. Вероятно, люди считали, что таким образом они не позволят духам умерших преследовать их. Хотя, возможно, это просто результат неаккуратного закрывания гроба.

Мужчина, который жил в эпоху железного века в Британии

Его кости свидетельствуют о том, что он жил около 2 400 лет назад, причем жил хорошо. Мужчина был крепким, хорошо сложенным и здоровым, но, как и многие люди того времени, умер достаточно рано — в возрасте 24–31 года. У этого человека были приятные черты лица и уникальное строение зубов — диастема, или щербинка. А его убранные в пучок волосы имеют сходство с прической германских племен под названием «швабский узел».

Аделазий Эльбахус

Молодого красавца из Швейцарии, жившего в VIII веке н. э., исследователи нарекли Аделазием Эльбахусом (Adelasius Ebalchus). Его скелет указывает на недоедание и хронические инфекции. Но, вопреки этому, у него были здоровые, ровные и красивые зубы, что большая редкость для того времени. Именно поэтому его сделали улыбающимся.

Мужчина, проживавший в Британии в саксонскую эпоху

На момент смерти ему было около 45 лет. Его кости говорят о том, что он был очень сильным человеком. Из-за постоянных абсцессов мужчина потерял много зубов, а также часть верхней челюсти. Не исключено, что именно от очередного воспалительного процесса он и скончался. У него также были обнаружены следы травм, полученных в результате насильственных действий. Возможно, при жизни этот человек был солдатом.

Викинг

Мужчина, который, предположительно, являлся шведским викингом, жил в начале XI века. Впервые для реконструкции облика викинга удалось собрать необходимое количество ДНК для воссоздания кожи, волос, глаз. У мужчины были рыжие волосы, голубые глаза и светлая кожа. Он умер в возрасте 45 лет.

Молодая женщина, жившая в каменном веке около 5 500 лет назад

Эта девушка умерла в возрасте 20 лет. Была похоронена с младенцем на груди. Вероятно, смерть наступила в результате сложных родов. Ее ДНК не так хорошо сохранилась, но по другим обнаруженным захоронениям того периода можно сказать о том, что люди, жившие в Брайтоне (Великобритания), не были белыми. Цвет их кожи был схож с тем, что присущ современным людям из Северной Африки.

Как вы считаете, что больше всего изменилось во внешности человека за тысячелетия?


популярное за неделю

Мнение

Одержимость
Одержимость Лилия Шевцова
Право человека на новые штаны
Право человека на новые штаны Константин Скуратович
«Сказанное давеча «гарантом», называется емким словом – демагогия»
«Сказанное давеча «гарантом», называется емким словом – демагогия» Дмитрий Растаев
Учите физику, военные
Учите физику, военные Ирина Халип