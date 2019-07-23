Восстановлена хронология исчезновения Гурбангулы Бердымухамедова 23.07.2019, 15:40

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Гурбангулы Бердымухамедов

Жив ли правитель Туркменистана?

Эмигрант из Туркменистана Руслан Мятиев, переехавший в Нидерланды, восстановил хронику событий, предваряющих сообщения о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом пишет «Росбалт».

Последний раз Бердымухамедов появился на публике 5 июля на расширенном заседании правительства. Затем журналисты-расследователи выяснили, что 12 июля самолет президента приземлился в ФРГ, где сейчас находится на лечении мать главы республики.

15 июля в туркменских СМИ стали появляться сведения о начале отпуска президента и его досуге. Отмечалось, что он занимался своим новым научным трудом — томом книги «Лекарственные растения Туркменистана». Оппозиционеры выразили сомнение в правдивости сюжета о главе государства, поскольку Бердымухамедов был одет в рубашку с длинным рукавом, а в Туркменистане в тот день было плюс 45 градусов по Цельсию.

Первое сообщение о кончине президента появилось в ночь 20 июля на YouTube, оно было сделано писателем Акмухамедом Вельсапаровым. Оно вызвало большой ажиотаж в СМИ.

Директор Центра мониторинга евразийских проблем, политолог Аслан Рубаев, 21 июля со ссылкой на источники сообщивший о кончине туркменского лидера, в тот же день принес извинения за ошибку, связанную с его сведениями о смерти Бердымухамедова. Он отметил, что эту информацию опроверг тот же его источник, который сообщил об этом изначально.

Посольство Туркменистана в Москве назвало информацию о смерти Бердымухамедова абсолютной ложью. Источник в политических кругах страны сообщил «Ленте.ру», что глава республики не появляется на публике, так как уехал к больной матери.

После этих сообщений Бердымухамедов пока на публике не появлялся, отмечает «Росбалт». Государственное информационное агентство Туркменистана публиковало последние новости о его деятельности 21 июля.