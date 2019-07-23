Парламент Испании отказался переизбрать Санчеса на должность премьера 23.07.2019, 19:16

Кандидатуру Санчеса поддержали 124 парламентария, 170 проголосовали против, 52 воздержались.

Педро Санчес, глава испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), победившей на весенних досрочных парламентских выборах, в первом туре не смог набрать необходимое количество голосов депутатов для переизбрания на должность премьер-министра. Об этом пишет РБК со ссылкой на El Pais.

Кандидатуру Санчеса поддержали 124 парламентария, 170 проголосовали против, 52 воздержались. Еще четверо не присутствовали на голосовании (всего в парламенте 350 мест). При этом для победы в первом туре действующему и.о. премьера необходимо было набрать абсолютное большинство голосов — 176. Во втором туре, который состоится в четверг, 25 июля, Санчесу будет достаточно относительного большинства.

Если его не выберут и во второй раз, то у депутатов будет два месяца, чтобы договориться о кандидатуре главы правительства. В противном случае парламент распустят, и осенью состоятся внеочередные выборы.

На апрельских выборах ИСРП Санчеса выиграла выборы в парламент, получив 123 места из 350. Предполагается, что правящая коалиция в случае победы Санчеса будет сформирована с левой партией Podemos и другими социалистами.