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Константин Боровой попросил политическое убежище в США

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  • 23.07.2019, 19:37
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Константин Боровой

Экс-депутат Госдумы принял решение в срочном порядке покинуть РФ из-за непрекращающейся слежки за ним.

Бывший президент Российской товарно-сырьевой биржи и депутат Госдумы второго созыва Константин Боровой заявил в интервью «Голосу Америки», что попросил политического убежища в США. Он перебрался туда в 2014 году.

По словам Борового, с 2014 года «начали твориться совершенно странные вещи»: за ним была организована слежка, ему предлагали начать бизнес (кто предлагал, Боровой не уточняет. В 2015 году он перебрался в Лос-Анджелес. «И когда сейчас началась слежка, серьезная, профессиональная, я решил на всякий случай попросить политического убежища. К сожалению, я не смогу ездить в Россию лет пять», — сказал он.


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