Советник Зеленского рассказал о переговорах с кандидатами на должность премьер-министра 3 23.07.2019, 20:38

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Олег Устенко

Количество кандидатов на пост премьер-министра Украины значительно большее, чем обсуждают в СМИ.

Об этом "Радіо Свобода" сообщил экономист, советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко.

"Я думаю, что пул экспертов или потенциальных кандидатов, с которыми сейчас обсуждается этот вопрос президентом Зеленским, – он гораздо шире от того, что сейчас обсуждается в украинском медиапространстве", – сказал он.

21 июля Зеленский заявил, что видит премьером профессионального экономиста, который никогда не возглавлял правительство или Верховную Раду и не был председателем парламентских фракций.

"Можно найти несколько тысяч украинских экспертов, которые подпадают под это описание, кто должен быть премьер-министром. То, что сейчас обсуждается в медиапространстве украинском, – это просто навязанная повестка дня, которая идет даже не от ключевых экспертов Атлантического совета", – отметил Устенко.

Отвечая на вопрос о своем возможном премьерстве, Устенко отметил: "Я бы сказал, что я не хотел бы отвечать на такого плана вопросы".

В начале июля эксперт Атлантического совета (Atlantic Council) Мелинда Геринг заявляла, что среди кандидатов на должность были заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован, директор по развитию бизнеса НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко, председатель правления НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев, секретарь СНБО и экс-министр финансов Александр Данилюк и бывший министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичюс.

Премьер-министр Украины назначается Верховной Радой Украины по представлению президента Украины. Сейчас эту должность занимает Владимир Гройсман.