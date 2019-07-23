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CNN включил Минск в топ красивых городов, где почти нет туристов

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  • 23.07.2019, 20:51
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Известный телеканал предлагает путешествовать, не сражаясь с огромными толпами туристов, делающих селфи.

Минск назвали в числе красивых городов Европы, где мало туристов. Список выложен на сайте CNN.

Известный телеканал предлагает путешествовать, не сражаясь с огромными толпами туристов, делающих селфи. Издание выбрало 20 самых красивых европейских городов, где почти нет туристов. Среди них — Минск, передает tut.by.

CNN вспоминает, что белорусская столица была практически уничтожена во время Второй мировой войны, в советские годы ее реконструировали. Сейчас городские здания позволяют окунуться в архитектуру брутализма.

Путешественникам в Минске предлагают побродить по обширной площади Независимости, а потом отправиться в Музей Великой Отечественной войны, где рассказывается, как Беларусь пережила нацистскую оккупацию.

Телеканал хвалит бары в Минске и на всякий случай добавляет: если местный бальзам не придется по вкусу, можно выпить пива.

Вот еще несколько городов, куда, по версии телеканала, тоже приезжает мало туристов: Сараево (Босния), Берн (Швейцария), Вроцлав (Польша), Тбилиси (Грузия), Анкара (Турция).


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