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Генерал Маккензи: США сбили два иранских беспилотника

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  • 24.07.2019, 9:54
Кеннет Маккензи

Ликвидированных в Ормузском проливе дронов могло быть и больше.

Глава Центрального командования США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи в интервью телеканалу CBS News допустил, что на прошлой неделе американцам удалось сбить не один, а два иранских беспилотника «или даже больше», сообщает РБК.

«Мы думаем, что их было два. Могло быть и больше, но в этом мы не уверены. Полностью мы уверены, что сбили один, но и уничтожение второго дрона не исключаем», — заявил Маккензи.

CBS объясняет слова генерала тем, что при уничтожении беспилотника использовалась не ракета, а электронное излучение, лишающее владельцев дрона возможности его контролировать. Точно известно, что один дрон упал после этого в воды Ормузского пролива. Что касается второго, то он якобы мог пропасть с экрана радара, однако неясно, упал он или нет.

Причиной уничтожения беспилотника стал тот факт, что он приблизился к американскому кораблю Boxer, способному перевозить на своем борту около 30 самолетов, а также вертолеты и другую военную технику.

О сбитом беспилотнике в минувший четверг рассказал президент США Дональд Трамп. Он сообщил, что дрон игнорировал предупредительные сигналы, угрожал безопасности корабля ВМС и его экипажа.

20 июня в Иране сообщили, что сбили американский разведывательный беспилотник. По утверждению Тегерана, он вторгся в воздушное пространство страны. Соединенные Штаты в ответ заявили, что дрон был сбит в международном воздушном пространстве. В ответ на уничтожение беспилотника президент США Дональд Трамп сначала приказал нанести по Ирану ракетный удар, однако в последний момент остановил его выполнение. Как пояснил глава государства, убийство 150 человек было бы непропорциональным ответом на сбитый дрон.


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