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Стало известно, сколько «Транснефть» может заплатить Беларуси за «грязную» нефть

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  • 24.07.2019, 13:16
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«Гомельтранснефть» оценивал, что в трубу попало пять миллионов тонн нефти.

На заседании совета директоров «Транснефть» утвердила порядок выплат грузоотправителям из-за ситуации с загрязненной нефти в трубопроводе «Дружба», говорится в сообщении компании, сообщает РБК.

Предельный размер выплат составит $15 за баррель некондиционной нефти, однако грузоотправители должны будут подтвердить свои убытки документально, чтобы получить компенсацию.

«$15 за баррель — максимальный размер компенсации. Мы будем работать с каждым грузоотправителем. Но пока никто не предъявлял официальных требований по компенсациям», — сказал советник главы «Транснефти» Игорь Демин.

Ранее оператор белорусского участка нефтепровода «Гомельтранснефть Дружба» оценивал, что в трубу попало 5 млн т некачественного сырья. В одной тонне приблизительно 7 баррелей, таким образом, загрязненной нефти могло быть как минимум 35 млн баррелей. Исходя из этих расчетов, максимальная сумма выплат со стороны «Транснефти» может превысить $500 млн.


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