закрыть
24 июля 2019, среда, 18:58
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Лукашенко и Кремль поставили перед неприятными вопросами

12
  • 24.07.2019, 15:55
  • 4,775

Стареющие директора колхозов и бывшие офицеры КГБ не способны понять происходящее.

"Здесь - поиски изменений, там - авторитарный принцип стабильности: политические процессы в Украине и в России не могли быть более противоположными", - пишет австрийское издание Die Presse (перевод – inopressa.ru).

"В постсоветском пространстве политик Владимир Зеленский воспринимается как олицетворение обновления. (...) Это неудивительно, с учетом того, что здесь у власти долгое время стоят стареющие директора колхозов и бывшие офицеры КГБ, - отмечает журналиста Ютта Зоммербауэр. - (...) То, что в соседней стране каждые несколько лет естественным образом меняются президенты, что аутсайдер - и вместе с ним его партия - побеждает, в России и Беларуси стало непостижимым. Но, собственно, почему? Этим вопросом задаются все больше людей".

"В России люди Владимира Путина годами правят благодаря мантре, заключающейся в том, что лишь стабильность может способствовать развитию страны. В Украине со времен провозглашения независимости в 1991 году все как раз наоборот: там волшебным словом является "перемены", даже если они даются высокой ценой", - говорится в статье.

Эта логика помогла и Зеленскому прийти к власти, однако решение об этом приняли избиратели, а не кто-то вместо них. "В России, в свою очередь, все устроено иначе. За мантрой стабильности несложно распознать авторитаризм. В политических процессах здесь идет не честная, а грязная игра. Это можно проследить сейчас по муниципальным выборам в Москве, в которых не дают возможности участвовать демократической оппозиции", - указывает Зоммербауэр.

"Кремлевская элита, борющаяся с потерей популярности, предпочла бы устранить любой критический голос. Ведь причин для критики достаточно и здесь: экономический застой, менталитет самообслуживания элит, сокращения в социальной сфере и в образовании. У "управляемой демократии" России все больше трудностей с управлением", - констатирует издание.

"В путинской системе политики несут ответственность перед власть имущими, а не перед избирателями. (...) Если кто-то уходит в отставку, то только потому, что об этом распорядились сверху", - отмечает журналистка.

"Не застрахован от постсоветских соблазнов и Владимир Зеленский: ни от авторитарных порывов и политтехнологических фокусов, ни от кумовских обещаний и желания гарантированно устранить реальных или воображаемых противников. Взгляд на судьбу его предшественника Виктора Януковича может уберечь его от больших ошибок: строящие из себя Путина в Украине живут не долго", - пишет Die Presse.


популярное за неделю

Мнение

Он подписал себе исторический приговор
Он подписал себе исторический приговор Валерий Карбалевич
Вся власть Зеленского
Вся власть Зеленского Виталий Портников
Одержимость
Одержимость Лилия Шевцова
Народ ведь тоже не полный Тимошка – смекает немножко
Народ ведь тоже не полный Тимошка – смекает немножко Дмитрий Растаев