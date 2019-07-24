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Вакарчук избран главой партии «Голос»

  • 24.07.2019, 17:01

Юлия Клименко, которая до этого возглавляла эту политсилу, теперь сосредоточится на работе над экономической повесткой дня для партии.

Украинская политическая партия «Голос» избрала своим председателем Святослава Вакарчука. Об этом сообщается на странице партии в Facebook, пишет unian.net.

«Сегодня съезд партии «Голос» избрал Святослава Вакарчука председателем партии. Юлия Клименко, которая возглавляла «Голос», сосредоточится на работе над экономической повесткой дня для партии», - говорится в сообщении.

Вакарчук отметил, что теперь, после завершения избирательной кампании, сосредоточится на развитии партии.

В "Голосе" отметили, что продолжают развивать свою региональную структуру и начинают подготовку к местным выборам.


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