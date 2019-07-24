Politico: Зеленскому пора стать серьезным 14 24.07.2019, 19:30

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Что ждет Украину после выборов.

21 июля прошли досрочные выборы в украинский парламент. По результатам обработки 98,95% протоколов стало известно, что 43,14% голосов получает партия Слуга народа. На втором месте – Опоблок – 13,02%.

Иностранные СМИ отреагировали на результаты. The New York Times и Politico выпустили тематические тексты.

Их краткое изложение - в обзоре LIGA.net.

"Самое время украинскому комедийному президенту стать серьезным", - заявляет американский политолог Мэтью Рожански в материале для издания Politico.

По его словам, Зеленскому нужно двигаться быстрее, если он надеяться выполнить свои обещания и поставить Украину на новый путь.

Будущая деятельность президента зависит от его команды и выбора премьер-министра. Зеленский намекнул, что хотел бы видеть опытного экономиста на этом посту. Рожански называет это мудрым шагом, учитывая недостаток опыта Зеленского и тот факт, что ответственность за экономику в значительной степени выходит за рамки его конституционной компетенции.

О партии "Слуга народа" политолог говорит: "После топовой десятки идет много "пятен" - лиц неизвестных ранее на политической арене. Один из обозревателей назвал их: "настолько новыми, что даже Google ничего о них не знает".

Ключевой вопрос в том, окажутся ли союзники Зеленского достаточно устойчивыми, чтобы отказаться от шантажа и покупки голосов – проверенной тактики украинских олигархов и политических деятелей, отмечает Рожански.

"Украину ждут радикальные перемены", - пишет журналистка Уна Хадждари в колонке для The New York Times.

По ее словам, в период правления Порошенко основные проблемы, такие как коррупция или повышение уровня жизни, стали второстепенными. За это он был наказан дважды: в апреле и на минувших выходных.

"Г-н Порошенко мог подумать, что, будучи предводителем революции 2014 года, он не потеряет поддержку страны. Вместо этого он выяснил, что украинцы больше не собираются поддерживать политиков, которые нагло эксплуатируют искреннее недовольство людей и отбирают силой власть местных органов ради собственного политического преимущества", - говорится в материале.

Автор предполагает, что украинцы слишком хорошо знают, что политики отстаивают свои интересы, поэтому расплывчатость предложений Зеленского позволяет избирателям различных убеждений проецировать на него свои надежды и амбиции. Несмотря на то, что "ни он, ни его партия не имеют четко сформулированной задачи; в их кампании, построенной против коррупции, не говорится о том, как с ней бороться. Они, по сути, выступают за перемены во имя перемен".