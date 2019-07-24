Беларусь предложила два варианта компенсации за «грязную» нефть 4 24.07.2019, 20:03

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«Гомельтранснефть» выдвинула свои условия «Транснефти».

Компания "Гомельтранснефть Дружба" продолжает переговоры с российской монополией "Транснефть" по поводу возмещения убытков из-за сокращения транзита нефти. Об этом говорится на сайте оператора белорусского участка трубопровода.

"Гомельтранснефть Дружба" отмечает, что недополученная прибыль мешает ей заниматься модернизацией трубопроводов. Для компенсации потерь белорусская компания предложила россиянам до конца года поставить 59 миллионов тонн, как было запланировано в соответствии с договором. Кстати, в июне 2019 года подобные обещания были даны как письменно, так и на очных встречах в "Транснефти" и Минэнерго России.

"За прошедшее время "Транснефть" не подала документального подтверждения возможности прокачки этих объёмов до конца года. "Гомельтранснефть Дружба" также письменные свидетельства со стороны западных партнёров о том, что фактически необходимые потребителям объёмы транспортировки по этому направлению значительно ниже" , — отмечают в белорусской компании.

Второй вариант компенсации, который предлагают в "Гомельтранснефть Дружбе", — увеличить тарифы на транспортировку исходя из количества недокачанной нефти.

Белорусская сторона подчёркивает, что потери возникли по её вине.

Напомним, что 19 апреля "Белнефтехим" сообщил, что качество российской нефти резко ухудшилось. От поставок "грязной" нефти отказались Польша, Германия, Украина и ещё несколько стран. Белорусские нефтеперерабатывающие заводы работали не на полную мощность. Поставки чистой нефти возобновились только в начале мая.