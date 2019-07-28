Какой бизнес получился у белоруски, которая всем говорит правду 1 28.07.2019, 11:19

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Ольга Стасевич

Фото из личного архива

Ольга Стасевич рассказала, как ее характер повлиял на построение бизнеса.

В найме Ольга Стасевич чувствовала себя аутсайдером — уйти в собственный бизнес было не сложно. Сейчас девушка занимается комплексным подбором бытовой техники в дома и офисы. О личном кризисе, который привел к кардинальным переменам в жизни, и о том, как проект «Техника Ваших предпочтений» отстраивается от конкурентов в перегретой нише, Ольга рассказала в материале для сайта «Про бизнес».

— Я занимаюсь подбором и продажей бытовой техники. Особенность моего проекта — в полном сопровождении процесса в связке с дизайнерами и подрядчиками. Я включаюсь в работу на этапе внутренней отделки помещений, когда нужно укомплектовать техникой дом, квартиру, офис, комнату отдыха или кухню. Как правило, у тех, кто ко мне обращается, просто нет времени и сил вникать в каждый нюанс, например, технические характеристики духового шкафа, самостоятельно.

На первый взгляд кажется, что варочные поверхности ничем друг от друга не отличаются. Но это не так. А еще человеку не нужна, например, суперкрутая варочная, если он не готовит и не ест дома. Но чтобы разобраться в функционале техники, которая есть на рынке, понять, что именно, кроме цены, действительно имеет значение, нужно изучить тему, отзывы других покупателей, расспросить знакомых. Потом нужно подогнать мебель под размеры техники и т.д. — здесь многим становится сложно и скучно. И тогда подключаемся мы:)

Ольга Стасевич

Фото из личного архива

Уйти из найма помог личный кризис

Я окончила музыкальный колледж, поступила в консерваторию, но на втором курсе ушла — поняла, что не мое. Начала работать в секторе B2B — продавала аутсорсинговые бухгалтерские услуги, места на торговой площадке, потом занялась продажами бытовой техники в оптовой компании, потом — в оптово-розничной. Параллельно пошла учиться на заочное в Институт бизнеса.

В последней компании, где я работала, я отвечала как раз за подбор бытовой техники, взаимодействие с дизайнерами интерьеров и мебельщиками, сопровождение клиентов на всех этапах согласования и продажи. И, честно говоря, я чувствовала себя немного аутсайдером, потому что мне, как говорится, больше всех надо было. Хотелось контролировать весь процесс целиком — от создания имиджа компании до отгрузки холодильника клиенту. При возникновении какого-то нюанса на любом из этапов — опоздал курьер, не пришла модель в обещанные клиенту сроки — я чувствовала свою ответственность и думала, как бы я могла повлиять на ситуацию, чтобы избежать таких моментов.

Я всегда открыто и честно высказывала свое мнение. Это тяжело вынести даже моим друзьям и родным. Поэтому я видела, что руководству работать со мной непросто.

Мысли об уходе с этого места и из найма вообще появились в момент личного кризиса из-за желания объять необъятное. И я начала искать какой-то универсальный выход из сложившегося положения.

Уйти из найма мне было легко. Я знала: мои заказчики останутся со мной — многие проекты длятся месяцами, и никто не стал бы отказываться от моих услуг только потому, что я уволилась из компании и стала работать на себя. Дизайнеры и мебельщики тоже часто обращались ко мне за советами и многие спрашивали, когда я уже оформлю ИП официально, чтобы иметь возможность взаимодействовать напрямую.

Фото из личного архива

Все это было колоссальной поддержкой в процессе личной перестройки, итогом которой и стало окончательное понимание того, что я не на своем месте нахожусь. Так я решилась на свободное плавание и просто продолжила делать то, что у меня получалось.

О финансах — не без доли иронии

Для запуска бизнеса потребовались склад, где можно было бы хранить закупленную под проекты бытовую технику, и деньги для закупки товара. Для первого заказа нужно было около $ 1000 на две премиальные позиции: духовой шкаф и варочная поверхность. Деньги мне дала подруга из Финляндии, которая на тот момент гостила у меня. А склад бесплатно предоставил друг, который занимается оптовой продажей отопительного оборудования.

Основная проблема возникла с оборотными средствами.

Суммы заказов немаленькие — от $ 2000 до $ 7−12 000 — денег на закупку техники не хватало. Выручали друзья — давали пару тысяч в долг на несколько недель.

Не обошлось и без ошибок и непредвиденных трат. Например, на четвертый месяц работы я вела заказ мелкогабаритной техники для дома на $ 4000. По факту расчета с поставщиком техники оказалось, что их менеджер ошибся в стоимости одной из позиций на $ 400 долларов и посоветовал от нее отказаться. Но я решила, что лучше доплачу сама, чем стану увеличивать заказчику цену в последний момент.

А однажды я не сверила модель, которую выбрал клиент, с тем, какой функционал он хотел. В итоге замена духового шкафа стоила мне $700. А первоначальная модель до сих пор стоит на складе. Но я думаю, что совершать ошибки нужно именно для того, чтобы учиться на них и в дальнейшем не допускать. Несмотря на финансовые потери, стараюсь относиться к этому не без доли иронии.

Бизнес-модель проекта довольно проста: я покупаю технику у производителей и поставщиков по оптовой цене и продаю в розницу, при этом оказывая дополнительные услуги, о которых я уже рассказывала выше.

Долги я смогла вернуть уже на четвертый месяц работы. Аренда, маркетинг, зарплата кладовщику, доставка, бухгалтерия, банковское обслуживание, топливо и другое в месяц обходятся в сумму около $ 500. В обороте постоянно находится около $ 5−15 000 в зависимости от времени года. Например, основные отделочные работы идут зимой, поэтому для меня это более горячий период.

В месяц получается вести от 3 до 8 полных новых объектов плюс сопровождение по предыдущим объектам. Длительность сделки от первого звонка до отгрузки последней позиции — от 1 месяца до 1,5 года. Есть объекты, которые я веду уже третий год. Это, как правило, дома, в которые постоянно требуются какие-то вещи. К примеру, поцарапали при ремонте мойку — надо поменять, либо брендированные моющие средства для техники и т.д. Также есть заказчики, которые строят недвижимость постоянно: квартиру, потом дом, квартиру детям, бывшей жене, на сдачу в аренду и т.д.

Ольга Стасевич

Фото из личного архива

В команде главное — не мешать

В начале я сама пыталась закрыть максимальное количество вопросов: склад, доставка, какая-то бухгалтерия. Но все это было возможно до определенного момента. Сейчас у меня работают на условиях сдельной оплаты бухгалтер, кладовщик, маркетолог, партнер, который так же, как и я занимается клиентами и ведет новые проекты в компании.

С людьми я выстраиваю взаимодействие по принципу «не мешать». Но для этого я изначально нахожу людей самоорганизованных и знающих свое дело.

Хочу предоставлять человеку ресурсы для самореализации, а не просто какое-то там место работы. Были ситуации, когда приходилось расставаться с людьми. Я видела, что человек не на своем месте или у него уже поменялись в процессе работы интересы. При этом я искренне благодарна всем, с кем работала: все они — самодостаточные личности, и мы продолжаем дружеское общение.

Честно говоря, больше всего в работе меня радуют именно люди. Например, на семейных встречах с клиентами или в семейных чатах, где мы обсуждаем детали проекта, видно, насколько они умеют договариваться и уважают друг друга. Многому у них учусь, и не только профессионально.

Отстройка от конкурентов и продвижение

С одной стороны, кажется, что конкуренция в нише, которую мы занимаем, — большая: интернет-магазины, салоны по подбору бытовой техники, мебельные студии, офлайновые площадки и т.д. Но все они ориентируются на разный тип клиентов:

Интернет-магазины — это быстрые продажи с сегодня на завтра. У нас нет задачи работать по такому принципу

Салоны по подбору техники — в основном подбирают только технику. У них нет возможности полностью подстроить все процессы под заказчиков так, как это делаем мы. Я, например, согласовываю нюансы встройки и возможности монтажа с подрядчиками — кухонщиками, мебельщиками, дизайнерами, вникаю в проект целиком и полностью и знаю, что именно требуется. Но на самом деле многим это и не нужно

Мебельные студии редко вникают в тонкости бытовой техники и не могут дать обширную консультацию. И это тоже не всем надо.

Нехватка теоретических знаний о бытовой технике вкупе с нехваткой времени и стремлением к идеальному пространству — вот проблематика, которую закрываем мы. Отсюда и наша целевая аудитория — люди, которые хотят получить точную информацию, сервис и готовое решение без своего участия.

Изначально клиенты приходили по рекомендации дизайнеров и мебельщиков, с которыми я работала раньше. Сарафанное радио и сейчас остается основным каналом продвижения. Клиенты сами звонят и спрашивают, можно ли оставить мой контакт в чате домовладельцев или передать друзьям.

Кроме этого, у проекта есть группа в Facebook, где мы постоянно публикуем интересную и полезную информацию, периодически оплачиваем рекламу. Сейчас я понимаю, что пора более громко заявить о себе через соцсети, возможно, пора запустить сайт. Это — в планах.

На данный момент все процессы более или менее налажены. Сейчас я смотрю в сторону расширения ассортимента, поиска новых партнеров.

Кроме этого — обсуждаем с партнером возможность организации офлайн-салона. Но это только на стадии обдумывания, однозначного решения пока нет. Например, в масс-маркет я не хочу уходить, потому что наша фишка в другом: я вижу свое дело, скорее, как офлайновый бутик по подбору и продаже бытовой техники и сопровождению сделки в связке с дизайнерами и подрядчиками.

Сейчас моя основная задача — приобретение новых навыков: позиционирование себя в интернете, упрочение существующих контактов и поиск новых партнеров. Расширение компании и налаживание взаимоотношений с моим партнером, который появился в компании совсем недавно.