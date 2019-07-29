Врачи рассказали о пользе апельсинов 2 29.07.2019, 13:38

Оказывается, их следует есть почаще.

Апельсин не просто так считается любимым лакомством многих взрослых и детей. Его следует есть почаще, ведь он так положительно влияет на организм, пишет orthodox.od.ua.

Каждый хотя бы раз видел в фильмах, как герои начинают свое утро со свежевыжатого апельсинового сока. Следует перенять у них этот ритуал и перенести его в реальную жизнь, ведь апельсин считается самым полезным из цитрусовых. Это известно еще с древних времен.

В апельсинах содержится целый комплекс витаминов (группы А, В, С, D, P), фосфор, железо, кальций, фтор, марганец, железо и еще множество разнообразнейших веществ, которые так нужны организму человека для поддержания здоровья. Это настоящий апельсиновый рай от «солнечного фрукта».

Апельсины — настоящая палочка-выручалочка. Они помогут в борьбе с лишним весом, с запором, со скачками давления, с вирусными заболеваниями. Также они не будут лишними к потреблению людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Само собой, апельсины (благодаря набору витаминов в составе) — отличные спасатели от авитаминоза.

Несмотря на всю свою положительность, апельсин — сильный раздражитель и провоцирует аллергию, если потреблять его в больших количествах. Из-за повышенной кислотности чрезмерное поедание апельсинов также чревато язвой желудка. А для худеющих тоже есть предупреждение. Хоть апельсины и считаются некалорийными, если есть их постоянно, то рано или поздно случится обратный похудению эффект — ожирение.