Единороссы – кремлевские мальчики для битья Иван Преображенский, «Немецкая волна»

4.07.2019, 9:34

Иван Преображенский

Фото: Facebook

На фоне падающего рейтинга российский правящий класс нашел «козла отпущения».

Дмитрий Медведев, премьер и формальный лидер доминирующей в российском парламенте партии, обвинил своих коллег в том, что они страшно далеки от народа, да еще и хамят ему. Статья его, впрочем, в основном о том, что "Единой России" надо брать "курс на перемены". Спасут ли они партию, которая все больше напоминает тайный клуб, о членстве в котором кандидаты на выборах всех уровней стыдятся упоминать?

Разрешенная критика власти

Дмитрий Медведев может себе позволить ругать членов партии, председателем которой он является. Его за это просто некому наказать. Сама по себе "Единая Россия" настолько аморфна и подконтрольна исполнительной власти и Кремлю, что невозможно представить, чтобы премьеру кто-то попытался ответить на его "конструктивную критику".

Единороссы стремительно превращаются в мальчиков для битья, которых, с одной стороны, не переваривает большинство россиян, а с другой - постоянно пинают реальные власти страны, стремящиеся спихнуть с себя ответственность за экономические и внешнеполитические неудачи. Даже Владимир Путин, реальный лидер "ЕдРа", во время своей "прямой линии" демонстрировал явно пренебрежительное отношение к партии, обладающей большинством в парламенте, хотя, надо отдать ему должное, вяло все же пытался ее защитить.

В то же время, перекладывая ответственность на "Единую Россию", российские власти вовсе не готовы допустить того, чтобы ее критиковал кто попало. Например, Алексей Навальный выпустил расследование о зарубежной собственности лидера московского отделения партии власти Андрея Метельского и, не успев даже прочитать оправдания партийца, угодил на 10 дней в кутузку за нарушения на оппозиционном марше, которых он не совершал. Потому что, перефразируя известное выражение, единороссы - это мальчики для битья, но это кремлевские мальчики для битья. И набирать рейтинг на критике "Единой России" можно только по спецталону, выданному в Кремле.

Общество анонимных единороссов

"Единая Россия" и ее кремлевские кураторы изо всех сил стараются вернуть партии высокие рейтинги. Они придумывают какие-то мифические партийные правозащитные приемные и другие не менее абсурдные проекты. Но вытащить ее из болота все никак не получается.

В то же время все, кто может дистанцироваться от формально правящей партии, стараются поскорее это сделать. Например, самовыдвиженцами идут многие кандидаты в губернаторы, которым предстоят в сентябре 2019-го выборы, даже бывший сотрудник кремлевской администрации Александр Беглов в Санкт-Петербурге.

В столице на предстоящих выборах в Мосгордуму единороссы тоже идут как самовыдвиженцы. Скрывают свою партийность кандидаты в муниципальные депутаты. Им всем не лень собрать или "нарисовать", как утверждает оппозиция, подписи избирателей. Лишь бы рядом с их фамилией в бюллетени не было презираемого многими избирателями медведя с российским флагом. Его рейтинг никак не может перейти в рост и колеблется, даже по данным ВЦИОМ, чуть выше 30 процентов.

Похороны российской партийности

При том, сколько негатива уже удалось "списать" Кремлю за счет "Единой России", ему бы имело смысл отправить в утиль и саму партию. Она слишком токсична. А потом слепить что-нибудь бодрое, молодое и смелое, без такого гигантского антирейтинга.

Но до парламентских выборов осталось около двух лет. Времени не хватает. В 2021 году нужно сохранить контроль над Госдумой. И чем же для этого заменить единороссов? "Общероссийский народный фронт" давно сдулся, а новый мыльный пузырь, за который захотят голосовать россияне, не так-то легко надуть.

Власти остается теперь играть с правилами выборов, уходить все дальше к мажоритарной системе, чтобы кандидаты могли обойтись вовсе без партийности. Казалось бы путь ясен. Но полный отказ от партийности кандидатов власти требует, чтобы и других сильных партий в России не было. Ведь свято место пусто не бывает, уйдет ЕР и вакуум вполне может занять условно оппозиционная КПРФ.

Так получилось, что единороссы стали "фундаментом" российской партийной системы и парламентаризма. Поэтому совсем сливать "Единую Россию", принося ее в жертву выборам, в Кремле боятся. Ведь отказываясь от дискредитировавшей себя партии власти, придется отказаться и от парламента. Если там не будет сидеть больше трехсот послушных кнопкодавов, объединенных "партийной дисциплиной", то Госдуму станет невозможно контролировать. А на полный отказ от парламентаризма российский авторитарный, но пока еще вполне электоральный режим, явно не готов.

Иван Преображенский, «Немецкая волна»