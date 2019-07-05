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«Белорусское классико»: БАТЭ обыграл минское «Динамо»

  • 5.07.2019, 21:41

Победу борисовчанам принес гол Милича.

БАТЭ на "Тракторе" обыграл столичное "Динамо" в матче 14-го тура чемпионата страны — 2:1, пишет "Прессбол".

ДИНАМО Мн — БАТЭ — 1:2

МИНСК. 5 июля. Стадион "Трактор". 18.45.

Судьи — А.Василевич, А.Полуянов (оба — Мозырь), Д.Емельянчиков (Гомель); А.Кургхели (Гомель), В.Шимусик (Осиповичи).

ДИНАМО Мн: Плотников — Швецов, Гаврилович (к), Чиж, Лях, Залеский, Капленко (Иванов, 79), Яхая, Треботич, Вергейчик (Фатаи, 64), Зубович (Ложкин, 71).

Запасные: Игнатович, Билоног, Халимончик, Тигиев.

БАТЭ: Чичкан — Риос, Волков, Филипенко, Филипович, Березкин (Бага, 69), Яблонский, Драгун, Мукам (Скавыш, 46), Дубаич (Милич, 79), Стасевич (к).

Запасные: Свирский, Йонассен, Симович, Виллюмссон.

ГОЛЫ: 0:1 — Стасевич (39). 1:1 — Треботич (54). 1:2 — Милич (82).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Капленко (23), Гаврилович (92+).


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