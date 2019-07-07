Сотни брестчан вместе с Николаем Статкевичем вышли на протест 2 7.07.2019, 12:59

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фото: CHARTER97.ORG

В шествии участвовали 400 человек.

Несмотря на дождь, на площадь Ленина в Бресте сегодня традиционно вышли около 400 противников аккумуляторного завода. Об этом сообщил сайту Charter97.org координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Шарендо.

Среди участников акции был один из лидеров оппозиции, сопредседатель Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич, который сегодня посетил Брест.

фото: CHARTER97.ORG

Люди пошли шествием по центру города.

Разговаривая с брестчанами, Николай Статкевич призвал людей «не расслабляться», отметив, что задержание сооснователя аккумуляторного завода Виктора Лемешевского - это маневр властей, чтобы передать предприятие другому собственнику или забрать себе.

К политику подходили десятки людей, задавали вопросы о развитии ситуации в стране, рассказывали о своих трудностях.

Колонна протестующих прошла от улицы Ленина до кинотеатра «Беларусь». Брестчане поблагодарили Николая Статкевича за солидарность. Политик пригласил участников акции на встречу, которая пройдет в 14-00 по адресу улица 17 сентября, дом 22.

фото: CHARTER97.ORG

фото: CHARTER97.ORG

Напомним, аккумуляторный завод построен на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники строительства аккумуляторного завода, которые общаются и обмениваются последними новостями о строительстве предприятия.