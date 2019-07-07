Майя вымерли из-за кукурузы? 7.07.2019, 21:59

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Их цивилизация оказалась в меньшей степени способна адаптировать вое земледелие к периодам засухи.

"Любовь городской элиты майя к диете, основанной на кукурузе, могла внести свой вклад в закат их цивилизации, начавшийся 1300 лет назад, утверждается в новом исследовании", - передает Daily Mail, (перевод - inopressa.ru).

"Предыдущие исследования на эту тему содержат намек на то, что загадочное исчезновение мезоамериканской культуры в VIII и IX веках нашей эры могло быть связано с изменением климата. Теперь же эксперты обнаружили, что население майя, проживавшее в более сельскохозяйственных районах Центральной и Южной Америки и питавшееся более разнообразно, находилось в более благоприятном положении, чем жители городов", - пишет газета.

"Исследователи предполагают, что, сосредоточившись на выращивании одной культуры (известной как монокультура), цивилизация оказалась в меньшей степени способна адаптировать вое земледелие к периодам засухи", - говорится в статье.

"Чтобы сделать свое открытие, ученые из Университета Пенсильвании проанализировали изотопы углерода и азота, обнаруженные в сохранившемся костном коллагене. Результаты показали, что самые молодые из исследуемых останки имели более высокие уровни содержания изотопов углерода из группы растений, которая включает ведущую сельскохозяйственную культуру майя", - сообщает Daily Mail. Речь идет про кукурузу, которая из-за испанской колониальной истории континента и длительного воздействия на язык известна в Северной, Центральной и Южной Америке как маис.

"Концентрация изотопов углерода была самой высокой в останках представителей элиты цивилизации майя, - говорится в статье. - Уровни изотопов в останках как элит, так и простых людей Среднего доклассического периода выявили разнообразную диету. Однако со временем среди элиты стала более популярной диета на основе маиса".

"По мере того как в течение Позднего классического периода население майя росло, и усиливалось социальное расслоение, углублялись и расхождения в привычках питания. В костных останках людей, живших дальше от городского центра, были обнаружены меньшие уровни углерода, связанного с маисом. По утверждению исследователей, люди, жившие в городе, ели больше маиса", - отмечается в статье.

Диета на основе маиса "сохранялась вплоть до того, как место было покинуто окончательно", уверены исследователи.