Все больше россиян хотят продать свой бизнес 8.07.2019, 11:54

В России растет число объявлений о продаже бизнеса.

Об этом свидетельствует статистика "Авито", пишет сайт finanz.ru. По данным сервиса, в апреле-июне 2019 года их число по сравнению со вторым кварталом предыдущего года выросло сразу на 27%. Число желающих приобрести себе готовый бизнес выросло на 6%.

На фоне роста предложения средняя стоимость готового бизнеса, выставленного на продажу на "Авито", снизилась в среднем на 8%. Согласно подсчетам аналитиков сервиса объявлений, компанию "под ключ" можно купить сейчас в среднем за 3,05 млн рублей. Самая высокая стоимость покупки бизнеса традиционно в Москве - 4,14 млн рублей, за год она увеличилась примерно на 1%.

При этом цены упали практически во всех сегментах рынка и в большинстве регионов страны, свидетельствуют данные сервиса. Спад цен, наблюдаемый в большинстве включенных в отчет "Авито" городов (15 из 23), не смогло компенсировать даже то, что в некоторых из крупных городов готовый бизнес заметно подорожал (в Воронеже - на 37%, в Тольятти - на 35%, в Казани - на 32%).

При этом в ряде регионов падение цен оказалось в разы сильнее среднероссийского, сообщает РБК. Так, в Санкт-Петербурге и Тюмени цена готового бизнеса на "Авито" упала в среднем на 25%, в Саратове - на 24%, в Екатеринбурге и Ульяновске - на 23%.

Что касается сегментов бизнеса, то здесь интенсивность падения цен заметно различается. Так, стоимость среднего интернет-магазина за год упала сразу на 39%, заведения общепита - на 11%, производственной компании - на 6%, сельхозбизнеса - на 5%, а компании, работающей в сегменте развлечений, - на 2%. Единственной категорией, цены в которой в среднем подросли (+6%), стала категория "Другое", включающая компании, не вошедшие в восемь основных отраслевых групп (кроме вышеназванных - "Строительство", "Услуги", "Торговля").