В Сети появилась загадочная оптическая иллюзия 3 8.07.2019, 17:58

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Фото: Depositphotos

Фотография мужчины со смартфоном вызвала споры у пользователей Сети.

Hа платформе Reddit появился очередной загадочный снимок, из-за которого начался спор среди пользователей сети. На изображении показан парень, который стоит и смотрит в телефон, хотя со стороны кажется, что молодой человек повис в воздухе, пишет segodnya.ua.

"Мне легче принять то, что он левитирует, чем в какие-то другие теории", "Это сила Тимберлендов (марка ботинок)", "Я наверное буду чувствовать себя глупо, когда пойму в чем дело, но я готов прожить свою жизнь с мыслью, что он летит", – пишут юзеры в комментариях.

Фото: reddit.com/user/tommytwooo

Все дело в небольшом уклоне и тени под ногами, как объясняет автор поста. Именно из-за этого кажется, будто парень левитирует. Для наглядности можно прикрыть тень на фотографии пальцем, и мозгу легче будет распознать обман. Тем не менее, такой метод помогает не всем – многие даже после этого трюка продолжают видеть левитирующего парня.