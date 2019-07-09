Нефтяной форс-мажор Татьяна Маненок

9.07.2019, 10:24

Дождется ли Беларусь компенсации?

Проблема с качеством российской нефти, поступающей из России в Беларусь по южной ветке трубопровода «Дружба», возникла 19 апреля. Главный «удар» принял на себя Мозырский НПЗ, с которым он справился лишь к середине мая. «Нафтан» начал получать чистую нефть в полном объеме только с 4 июля. До этого он работал на сниженной загрузке – нефти, которая поступала на завод по незагрязненному нефтепроводу Сургут-Полоцк, не хватало для оптимальной загрузки.

В течение мая прокачка «чистой» нефти из РФ возобновилась в Беларуси, в Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша возобновила прокачку 10 июня.

Согласно данным концерна «Белнефтехим», полностью очистить магистральный нефтепровод «Дружба от некачественной нефти планируется к середине августа 2019 года. Весь объем некачественной нефти, оказавшейся в трубопроводной системе на территории Беларуси, будет вытеснен в Россию для последующей утилизации.

При подсчете общего ущерба от поставок «грязной» российской нефти белорусская сторона намерена учесть прямые и косвенные потери. А это – сломанное оборудование на Мозырском НПЗ, финансовые потери двух НПЗ и предприятия по перекачке нефти «Гомельтранснефть Дружба», а также бюджета из-за снижения экспорта нефтепродуктов и транзита нефти.

Проблемы для НПЗ

Белорусские НПЗ столкнулись с беспрецедентной ситуацией в разгар завершения масштабных проектов по модернизации, требующих максимальной мобилизации всех ресурсов. В результате последствий ЧП с загрязненной нефтью на нефтепроводе «Дружба» белорусские НПЗ в апреле-июне недополучили 650 тыс. тонн нефти: 250 тыс. тонн – Мозырский НПЗ и 400 тыс. тонн – «Нафтан», сообщил 28 июня вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко.

В мае белорусские НПЗ вынуждены были резко сократить объемы переработки нефти из-за поступления в конце апреля некачественного российского сырья.Как следствие, в конце апреля и в мае был приостановлен экспорт белорусских нефтепродуктов.Экспортные поставки нефтепродуктов в январе-апреле снизились на 17,3% до 3,8 млн. тонн, в денежном они упали на 18,6% до 1,8 млрд долларов в сравнении с аналогичным периодом 2018 года (данных за май пока нет).

Заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина в интервью журналу «Вестник Белнефтехима» рассказала, что во втором квартале 2019 года у предприятий отрасли возникла «крайне сложная финансовая ситуация в связи с поставкой в Беларусь некачественной российской нефти». В результате некоторым предприятиям пришлось пересмотреть производственные планы и снизить загрузку, а также привлечь дополнительные кредитные ресурсы и частично приостановить социальные программы.

Для решения возникших проблем «Белнефтехиму» пришлось задействовать все отраслевые финансовые резервы, а также привлечено дополнительное финансирование банков.

Бюджет не должен пострадать

Что касается потерь бюджета в связи с ЧП с поставками российской нефти, то, как считает министр финансов Беларуси Максим Ермолович, их не должно быть. По его словам, потери доходов бюджета от приостановки экспорта нефтепродуктов в апреле-мае из-за поставок «грязной» нефти из России носят временный характер. «Мы считаем, что потери бюджета от сокращения экспортных пошлин на нефтепродукты носят временный характер. Они будут восстановлены за счет восстановления объемов переработки нефти», – сказал М. Ермолович журналистам 20 июня.

Он подчеркнул, что объем нефтепереработки в Беларуси по итогам 2019 года составит запланированные 18 млн. тонн. «У нас есть четкое понимание того, что технологически эти объемы могут быть восстановлены в полном соответствии с первоначальным планом. Это означает, что потерь доходов в целом по году не будет», – отметил М. Ермолович.

Известно также, что российская «Транснефть» намерена до конца 2019 г восполнить недостающие объемы нефти, чтобы по году выйти на предусмотренные балансом 18 млн тонн. Так что если нефтяная конъюнктура не подведет, вполне возможно, что бюджет из-за нефтяного форс-мажора практически не пострадает.

Оценки ущерба для Беларуси

Лукашенко ранее отмечал, что потери Беларуси из-за некачественной нефти составляют «сотни миллионов долларов».

В то же время министр энергетики России Александр Новак 15 мая заявил, что, по его личной оценке, общий ущерб от загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба» может составить не более 100 млн долларов.

Между тем, в начале мая «Белнефтехим» озвучил предварительно оцененные потери из-за недополученной в апреле выручки от сокращения экспорта и снижения загрузки НПЗ, – это 108 млн долларов.

В свою очередь Мозырский НПЗ потребовал от «Роснефти»» компенсации потерь от поставок загрязненной нефти в апреле в объеме 155 млн долларов (об этом написала российская газета «Коммерсант» 11 июня). Мозырский НПЗ обосновал сумму претензий тем, что из 443 тыс. тонн нефти стоимостью 185 млн долларов, поставленной «Роснефтью» на завод в апреле, 370 тыс. тонн составляла загрязненная нефть, стоимость которой белорусская сторона считает нулевой. Соответственно, НПЗ просит Роснефть «в добровольном порядке» вернуть переплату в 155 млн долларов.

В результате поставок некачественной нефти вышло из строя оборудование Мозырского НПЗ стоимостью 20 млн долларов, о чем сообщил вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко на совместном заседании Палаты представителей и Совета республики Национального собрания Беларуси 28 июня. В августе предусмотрен плановый капитальный ремонт на Мозырском НПЗ, во время которого будут системно проанализированы все технологические системы и оборудование.

Поскольку на Мозырском НПЗ есть и российский акционер (компания «Славнефть»), который также заинтересован в положительных результатах работы и возмещении ущерба, то белорусская сторона рассчитывает, что ущерб будет «освидетельствован соответствующей комиссией и суммы будут предъявлены к возмещению».

Потери от снижения транзита нефти

ОАО «Гомельтранснефть Дружба» в апреле-июне снизила объем транспортировки нефти из-за ЧП более чем на 4,7 млн тонн, что в денежном выражении составляет свыше 23 млн долларов, сообщил генеральный директор ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко 28 июня в интервью государственному агентству БелТА.

По его словам, если вопрос качества нефти решается через механизм замещения загрязненной хлоридами нефти в трубопроводах на нефть, качество которой соответствует ГОСТу, и этот процесс уже близится к завершению, то вопрос компенсации недополученных доходов предприятие только начинает обсуждать с российской «Транснефтью».

Предприятие предложило два варианта урегулирования этого вопроса. Первый – прокачка до конца 2019 года заявленных ранее ПАО «Транснефть» объемов транспортировки нефти на 2019 года в размере 59,75 млн тонн. Второй – компенсация суммы путем увеличения тарифов на транспортировку нефти. По оценкам белорусской стороны, для возмещения убытков от загрязненной нефти необходимо повысить тариф на транспортировку российской нефти на 21,7%. Механизм пересмотра тарифов в случае возникновения непредвиденных и неконтролируемых обстоятельств, которые оказали существенное влияние на показатели работы «Гомельтранснефть Дружба», есть.

Россия заплатит тем, кто докажет убытки

Размер ущерба для Беларуси из-за ЧП в «Дружбе» будет оценивать совместно созданная рабочая группа из 8 человек: представители «Белнефтехима», в том числе зампредседатель «Белнефтехима» Владимир Сизов, а также представили Минэнерго России.

Российский вице-премьер Дмитрий Козак 16 мая заявил, что российская сторона готова выплатить компенсации всем странам, которые докажут понесенные убытки. Но, по его словам, по компенсации ущерба белорусским НПЗ есть много разных вопросов .«Все эти вопросы пусть специалисты посчитают – что есть реальный ущерб, а что бумажный. Технические специалисты должны еще определить причинно-следственные связи. Это такой вопрос, от чего сломался – от этой нефти или от естественного износа. Это непростой вопрос, с ходу на него ответить невозможно», – сказал он.

Министр энергетики РФ Александр Новак 6 июня сообщил журналистам, что оценка ущерба и размера компенсаций из-за форс-мажора на экспортном нефтепроводе «Дружба» будет идти в течение лета. Однако первый замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько фактически дезавуировал это заявление.

В конце июня он сообщил журналистам, что фактическая сумма компенсации за поставку загрязненной нефти по трубопроводу «Дружба» будет определена по итогам 2019 года. «Достигнута договоренность о создании совместной рабочей группы для оценки размеров ущерба, нанесенного этим технологическим инцидентом. Речь идет о реально подтвержденных потерях. Исходим из того, что фактическая сумма компенсации будет определена по итогам 2019 года – с учетом реальных объемов поставок нефти в Беларуси и ее транзита через белорусскую территорию», – подчеркнул С.Приходько.

Очевидно, что российская сторона заинтересована максимально минимизировать финансовые выплаты «живыми» деньгами, поэтому будет стремиться нарастить поставки нефти в Беларусь.

Беларусь хочет решить вопросы мирно

Очевидно, что белорусская сторона заинтересована договориться о компенсации потерь мирным путем. «Не надо орать, наступать и прочее, но свои интересы надо блюсти. Но ползать на коленях не надо. Надо садиться и по-деловому решать», – такие наставления дал Лукашенко генеральному директору Нафтана Александру Демидову 7 июня.

На мирное урегулирование финансовых претензий в связи с поставками некачественной нефти надеется также и Мозырский НПЗ. В письме компании «Транснефть» Мозырский НПЗ пишет, что белорусская сторона выступает за решение вопроса с многолетними деловыми партнерами «исключительно во внесудебном порядке». Также Мозырский НПЗ готов рассмотреть «встречное обоснование» Роснефти о соразмерном снижении цены некачественной нефти. Но при этом заявляет и о готовности обратиться в Арбитражный суд Москвы.

Беларусь готова в судебном порядке добиваться компенсации ущерба от последствий ЧП с загрязненной нефтью на нефтепроводе «Дружба» в случае недостижения соответствующих договоренностей с российской стороной, заявил вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко на совместном заседании Палаты представителей и Совета республики Национального собрания Беларуси 28 июня. «Что касается упущенной выгоды, здесь очевидно, что вопрос в случае недостижения договоренностей будет решаться с сопредельной российской стороной через суд», – сказал И. Ляшенко.

Он отметил, что российской стороне уже передана оценка ущерба по факту недопоставок, но публично озвучивать ее пока преждевременно.

Для Беларуси, конечно же, важно максимально быстро получить деньги, которые страна потеряла из-за нефтяного форс-мажора. Но уже сейчас очевидно, что истребовать потерянные миллионы с российской стороны будет непросто. Хотя механизмы компенсации белорусских потерь найти несложно. Это может быть, в частности, отмена квот на импорт российских нефтепродуктов на согласованный двумя сторонами срок.

Еще один возможный вариант возмещения потерь для белорусской стороны – пролонгация для Беларуси механизма перетаможки нефти, что станет благом и для бюджета страны, и для белорусских НПЗ, которым в 2020 году предстоит вводить в эксплуатацию модернизированное оборудование.

Беларусь застрахуется от нефтяного ЧП

Для этого в Беларуси принято решение создать современные системы измерения количества и качества нефти на границе с Россией и Польшей, сообщил генеральный директор ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко 28 июня в интервью госагентству Белта. «Мы вынуждены идти на эту меру, чтобы обезопасить себя от ситуаций, подобных нынешней. По сути, это необходимо для гарантии соблюдения экономических интересов Беларуси и повышения уровня промышленной и экологической безопасности», – отметил О. Борисенко

По его словам, белорусское предприятие обращалось к «Транснефти» с предложениями согласовать строительство на белорусских границах с Россией и Польшей коммерческих систем измерения количества и качества нефти, однако встретило категорические возражения. «А практика показала, что результатом работы прежней, доверительной схемы учета и контроля стало загрязнение всего трубопровода», – сказал О. Борисенко.

При этом, по его словам, в критической ситуации «Транснефть» не информировало партнеров о пропуске партий некачественной нефти, «а теперь – в нарушение договора и инструкций препятствует получению доступа к арбитражным пробам нефти» «Мы бы хотели знать результаты апрельских арбитражных проб нефти, находящихся у российской стороны. К сожалению, даже после пяти письменных официальных обращений в «Транснефть» мы их не получили. Мы бы хотели понимать, почему российская сторона своевременно не предупредила своих партнеров о транспортировке загрязненной нефти (как следовало поступить по соглашению о взаимоотношениях компаний-операторов магистрального нефтепровода «Дружба», пояснил О. Борисенко.

Также «Гомельтранснефть Дружба» планирует к концу 2019 года создать аккредитованную лабораторию для диагностики трубопровода. Существующая на предприятии группа диагностики является внутренним подразделением предприятия. Чтобы получить доверие контролирующих органов и партнеров, предприятию нужна аккредитация по стандартам ИСО-17025. Аккредитованная лаборатория неразрушающего контроля сможет осуществлять все виды работ, в том числе для сторонних организаций, с выдачей документов международного образца и с международным уровнем доверия. С этой целью предприятие уже закупает уникальное для Беларуси оборудование.

«Гомельтранснефть Дружба» планирует к 2020 году подойти с готовыми системами по учету качества и количества нефти. Свою позицию белорусское предприятие зафиксировало в рамках переговорного процесса на уровне Министерства энергетики РФ. Главная задача – создать новый уровень безопасности, при котором ситуации, подобные апрельской, будут исключены, как принципиально подчеркивают в ОАО «Гомельтранснефть Дружба».

Татьяна Маненок, «Наше мнение»