19 исторических мифов, в которые все дружно верят 11.08.2019, 11:22

Как работает эффект Манделы.

Прогресс привел к тому, что мы привыкли поглощать информацию тоннами, редко просеивая ее и проверяя факты. Это, в свою очередь, дает толчок так называемому эффекту Манделы, который заключается в том, что у многих людей есть одинаковые ложные воспоминания об исторических событиях. А еще существуют городские легенды, и некоторые из них звучат настолько убедительно, что в них порой верят даже закоренелые скептики.

В AdMe.ru изучили частые заблуждения, касающиеся знаковых событий и известных личностей, и нашли среди них наиболее распространенные мифы.

Миф № 1: Лев с логотипа Metro-Goldwyn-Mayer убил своего дрессировщика

Лев, заставка с которым была снята в 1957 году (таких львов было несколько за всю историю), никого не убивал. Кстати, после этого он появлялся во многих фильмах, никого при этом не калеча.

Миф № 2: Мозг Эйнштейна был украден после его смерти

Мозг Эйнштейна никто не крал. Он был извлечен через 7 часов после смерти гения для исследований. Вскрытие проводил патологоанатом Томас Харвей, который, исследуя мозг, разрезал его приблизительно на 240 блоков. Миф о краже появился из-за того, что часть этих блоков и фотографий мозга Харвей отказался отдавать родственникам Эйнштейна. Они были возвращены в Национальный музей здоровья и медицины в Вашингтоне в 2010 году наследниками патологоанатома.

Миф № 3: Между Авраамом Линкольном и Джоном Кеннеди есть роковая связь

По сети гуляет следующая байка о судьбах президентов: Линкольн был избран в конгресс в 1846 году, а Кеннеди — в 1946 году. Линкольна избрали президентом в 1860-м, а Кеннеди — в 1960-м. Обоих застрелили в пятницу. Секретаря Линкольна звали Кеннеди. Секретаря Кеннеди — Линкольн. Преемники Линкольна и Кеннеди носили фамилию Джонсон. Линкольн был убит в Театре Кеннеди. Кеннеди был убит в автомобиле «Линкольн».

На самом деле: У Линкольна было 2 секретаря: Джон Хей и Джон Г. Николей, но никаких Кеннеди. Убили Линкольна в Театре Форда, а не в Театре Кеннеди.

Миф № 4: Яблоня, благодаря которой Ньютон открыл закон гравитации, до сих пор жива

Во-первых, яблони не живут столько (350 лет), а во-вторых, история о падении яблока — всего лишь легенда.

Миф № 5: «Симпсоны» — самый длинный мультсериал в мире

Самый длинный мультсериал в истории — аниме Sazae-san (1969). Он идет намного дольше, чем «Симпсоны», и насчитывает более 7 000 эпизодов. В 2013 году его включили в Книгу рекордов Гиннесса как самый длинный анимационный сериал.

Миф № 6: В Windows нельзя создать папку с названием con («ботаник»), так как этим словом в детстве обзывали Билла Гейтса

Невозможность создать папку с таким названием не связана с каким-либо прозвищем. Помимо con у вас не получится создать папки с такими именами, как prn, aux, nul, com1, com2, lpt1 и др. Это связано с тем, что во времена зарождения операционных систем некоторые имена были зарезервированы за конкретными файлами.

Миф № 7: Никто не знает, где похоронен Моцарт

Моцарт похоронен на кладбище Святого Марка в Вене. И это общеизвестная информация. Миф о том, что место захоронения Моцарта неизвестно, появился из-за того, что в XVIII веке надгробные камни разрешалось ставить не на месте самого захоронения, а у стены кладбища.

Миф № 8: Джордж Буш и Хью Хефнер — двоюродные братья

Это не совсем верно. Если смотреть со стороны Хефнера, то он является десятиюродным братом троюродного брата Буша, так что они очень дальние родственники. Согласно генеалогическим древам, их общими предками были Томас Тинн и Ричард Уэймут — эмигранты из Англии, которые жили в начале XVII века в колонии Плимут.

Миф № 9: Чипсы изобрел Джордж Крам, шеф-повар ресторана города Саратога, в 1853 году, когда посетитель пожаловался, что его картошка порезана слишком крупными кусками

На самом деле первый известный рецепт картофельных чипсов появился в кулинарной книге Уильяма Китчинера «Оракул повара», изданной в 1817 году. Он озаглавлен как «картофель, жаренный ломтиками или стружкой» и звучит так: «очистить картофель, нарезать ломтиками толщиной около четверти дюйма или стружкой, тщательно высушить на чистой ткани и обжарить на сале».

Миф № 10: Фильм «Аватар» является единственным фильмом, собравшим в прокате $ 2 млрд

На сегодняшний день существует 3 фильма, которые собрали в прокате более $ 2 млрд: «Титаник», «Звездные войны: Пробуждение силы» и «Мстители: Война бесконечности».

Миф № 11: Циркач Ганс Лангсет, обладатель рекордно длинной бороды (5,33 м), умер от того, что сломал шею, когда наступил на бороду

Большую часть жизни Ганс занимался сельским хозяйством, но был период, когда он выступал в цирке, демонстрируя свою рекордно длинную бороду. До наших дней даже дошло одно видео с этим необычным человеком. На исходе дней Лангсет хотел обрезать бороду, но не смог избавиться от нее полностью. Ганс умер своей смертью в 81 год в Уиндмере, Северная Дакота. После этого его сын отрезал значительную часть бороды, которая сейчас хранится в вашингтонском Национальном музее естественной истории.

Миф № 12: Джеки Чан — единственный герой боевиков, который ни разу никого не убивал в своих картинах

Джеки Чан не раз убивал персонажей в фильмах, среди них «Проект А», «Городской охотник», «1911», «Меч дракона».

Миф № 13: YouTube создал 16-летний школьник

YouTube был создан 14 февраля 2005 года Стивом Ченом, Чадом Хёрли и Джаведом Каримом, которым на тот момент было 26, 28 и 25 лет.

Миф № 14: Маяковский и Есенин устраивали поэтические поединки, на которые собиралась вся Москва и Ленинград

Между этими поэтами никогда не проводились публичные литературные поединки. За всю свою жизнь они виделись только несколько раз, и их встречи носили скорее формальный характер. Маяковский и Есенин придерживались противоположных взглядов на поэзию и могли критиковать идеи выбранных ими течений в своих очерках, но это было далеко от понятия битвы.

Миф № 15: Печенье с предсказаниями изобрел в 1920 году психоаналитик Карл Густав Юнг

Точное происхождение печенья с предсказаниями неизвестно. Большинство версий сходится в том, что угощение появилось в США в начале ХХ века благодаря японским и китайским иммигрантам, а «прототип» этих сладостей возник в ХlХ веке в японских храмах.

Миф № 16: В 1865 году в штате Огайо было всего 2 машины, и они врезались друг в друга

В 1865 году в Огайо не могло произойти автомобильной аварии, так как в то время автомобилей вообще не существовало, были только очень редкие паровые тележки. История об аварии двух единственных автомобилей в этом штате есть в книге М. Голдберга «Ошибки, изменившие ход истории», но датируется она 1895 годом. И также является спорной, ведь в Огайо до 1905 года не было закона о регистрации транспортных средств, а первые коммерческие автомобили начали продаваться только в 1896 году.

Миф № 17: Никто и никогда не смог повторить мертвую петлю советской гимнастки Ольги Корбут

Гимнастка Елена Мухина смогла не только повторить петлю (сложнейший гимнастический элемент, который представляет собой сальто назад на брусьях), но и усовершенствовать ее, добавив к ней винт.

Миф № 18: Пушкин стрелял в Дантеса, но промахнулся

Хотя поэт упал после первого же выстрела противника, у него хватило сил парировать. Уже будучи раненым и стреляя в ответ, Пушкин попал Дантесу в руку.

Миф № 19: В России молодым женщинам сложно найти себе пару, так как на них приходится недостаточно мужчин

Оказывается, строчка из советской песни «на 10 девчонок по статистике 9 ребят» уже давно не соответствует действительности. Специалисты Росстата определили соотношение числа женщин и мужчин по итогам 2018 года. По официальным данным, молодых мужчин (до 34 лет) в России больше, чем женщин (в соотношении 1 000 : 960).

Считается, что это связано с генетикой: мальчиков рождается больше, чем девочек. Впрочем, с возрастом эта пропорция сильно меняется: так, в группе старше 70 лет на 1 000 мужчин приходится 2 377 женщин.