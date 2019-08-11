Премьер Израиля впервые за 20 лет прилетит в Киев 11.08.2019, 16:43

Биньямин Нетаньяху

Фото: Reuters

Биньямин Нетаньяху на следующей неделе приедет в Украину с двухдневным визитом.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен 18-19 августа посетить с двухдневным визитом Украину. Об этом сообщает unian.net cо ссылкой на Jewish Press.

«Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибудет в Киев с двухдневным визитом на следующей неделе. Поездка, запланированная на 18-19 августа, будет первым за 20 лет визитом Нетаньяху в Киев», - говорится в сообщении.