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Премьер Израиля впервые за 20 лет прилетит в Киев

  • 11.08.2019, 16:43
Премьер Израиля впервые за 20 лет прилетит в Киев
Биньямин Нетаньяху
Фото: Reuters

Биньямин Нетаньяху на следующей неделе приедет в Украину с двухдневным визитом.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен 18-19 августа посетить с двухдневным визитом Украину. Об этом сообщает unian.net cо ссылкой на Jewish Press.

«Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибудет в Киев с двухдневным визитом на следующей неделе. Поездка, запланированная на 18-19 августа, будет первым за 20 лет визитом Нетаньяху в Киев», - говорится в сообщении.


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