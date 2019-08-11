Кто ставит «подножку» поставкам альтернативной нефти в Беларусь? 1 Татьяна Маненок

11.08.2019, 17:39

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Власти обещали до конца 2019 года организовать поставки альтернативной нефти.

И хотя до конца года время еще есть, но уже появились сомнения, что эти проекты в ближайшее время будут реализованы.

Генеральный директор ЗАО «Белорусская нефтяная компания» (БНК) Сергей Гриб озвучил планы по организации поставок альтернативной нефти на отечественные НПЗ в апреле 2019 года. Отметим, в очень непростой для Мозырского НПЗ и «Нафтана» ситуации, когда те столкнулись с серьезными проблемами из-за поставок некачественной российской нефти.

С. Гриб сообщил, что БНК планирует начать альтернативные поставки нефти через морские порты стран Балтии или Украины. «Это будут либо балтийские порты, либо Одесса (Украина), либо комбинация», — сказал он.

Выбор маршрута будет зависеть от условий, которые эти страны предоставят белорусской стороне по транспортировке и перевалке нефти. Поскольку Мозырский НПЗ находится ближе к Украине, то, как было сказано, вполне возможно, что поставка на Мозырский НПЗ может быть организована через Украину. Так как Нафтан ближе к прибалтийским портам, то, соответственно, логично рассматривать порты Балтийского моря, сказал С. Гриб.

Желающие притянуть нефть в Беларусь есть

Отметим, что белорусская сторона заявляет о намерении найти альтернативные маршруты нефти не впервые – эта риторика всегда была следствием возникающих проблем на переговорах с Россией о поставках энергоносителей. Но теперь эти планы имели под собой логичную основу: из-за налогового маневра существующая сейчас разница между льготной российской ценой на нефть и мировой ценой к 2024 году исчезнет и белорусским НПЗ придется покупать нефть по мировой стоимости. И если Беларусь действительно наладит поставки альтернативной нефти, это станет веским козырем на переговорах с российскими компаниями в 2024 году, когда наступит время решительного торга по ценам на сырье.

В начале января 2019 года Лукашенко в очередной раз поручил правительству проработать вопрос об альтернативных вариантах поставки нефти в страну через прибалтийские порты. «Я уже давно ставил задачу, и нам надо ее решить: открыть альтернативную поставку нефти через прибалтийские порты. Если литовцы не согласны – с латышами договориться и закупать эту нефть», — заявил А. Лукашенко.

Надо полагать, что от дополнительной загрузки своих портовых мощностей не откажутся ни латыши, ни литовцы.

По крайней мере, недавно литовский оператор терминалов нефти и сжиженного природного газа Klaipedos nafta не исключил возможности импорта нефти для белорусских НПЗ. Правда, с оговоркой — «если получит такое предложение».

По словам финансового директора Klaipedos nafta Йонаса Ленкшаса, сейчас у компании есть возможность экспортировать сырьевую нефть. «Поскольку мы инвестировали в парк хранилищ (нефтетерминала – ред.), то мы можем принять продукт этого типа. И если будут возможности, мы будем открыты им», – сказал Й. Ленкшас.

Парк новых хранилищ Klaipedos nafta в июне 2019 года уже принял несколько грузов нефтепродуктов. Сейчас продолжается второй этап расширения терминала, который предоставит больше гибкости в перевалке различных продуктов.

Ключевой вопрос при этом: поступит ли литовской компании предложение от белорусской стороны об организации поставок нефти? Вопрос пока риторический.

Между тем, в апреле замгендиректора БНК С. Гриб также сообщил журналистам, что с учетом новой реальности, связанной с завершением налогового маневра в нефтяной отрасли РФ и повышением цен на российскую нефть для Беларуси, остается также актуальной тема покупки активов в портах стран Балтии. По его словам, белорусская сторона рассматривает варианты приобретения инфраструктуры в портах Латвии и Литвы, «все будет зависеть от условий, которые предложат наши партнеры из стран Балтии».

Но, опять же, неочевидно, что в ближайшее время белорусская сторона будет готова реализовать такой проект.

Налоговый маневр изменит ориентацию белорусских НПЗ

Беларусь стала одним из мировых лидеров по экспорту нефтепродуктов (в 2018 году на экспорт было поставлено около 12 млн. тонн) только благодаря преференциальным условиям поставок российской нефти (ее цена для белорусских НПЗ сейчас составляет около 80% от мировой). Разница между экспортными пошлинами на нефть и нефтепродукты позволяла и пока еще позволяет заводам покрыть логистические издержки при экспорте нефтепродуктов, в том числе через порты.

Между тем, мировая практика свидетельствует, что НПЗ, работающие на импортном сырье и покупающие нефть по мировым ценам, ориентированы на производство топлива преимущественно для внутреннего рынка. Очевидно, что новые условия, в которых белорусским НПЗ придется работать уже фактически через три года, вынудят их подчиниться общим правилам. Они, конечно же, будут стремиться сохранить свою долю на близлежащих и наиболее маржинальных рынках, хотя конкуренция здесь будет возрастать.

Председатель совета директоров компании «Юнитер», член совета директоров ПАО НК «РуссНефть» Андрей Дерех обращает внимание, что белорусские НПЗ постоянно занимались модернизацией, но и конкуренты, в частности российские НПЗ, тоже, что называется, не спали.

«Десять лет назад Мозырский НПЗ и «Нафтан» были в первой пятерке по глубине переработки, эффективности, соотношению мощностей. За последние десять лет заводы вложили в модернизацию по 2 млрд. долларов и, тем не менее, заняли в рейтинге лишь 13 и 21 места. Реализация новых проектов, конечно, позволит войти в десятку, но посмотрим, как пойдут дела у ближайших конкурентов», — отмечает А. Дерех.

В то же время грядущие новые вызовы уже заставили белорусских нефтепереработчиков серьезно задуматься о дальнейшей перспективе развития заводов.

Еще недавно концерн «Белнефтехим» называл два возможных варианта перспективного развития отечественных НПЗ – топливный и нефтехимический. Начальник управления перспективного развития концерна «Белнефтехим» Андрей Мленик в мае 2019 года в ходе научно-практической конференции на Мозырском НПЗ обратил внимание на потенциальные проблемы, которые могут возникнуть в случае, если оба завода будут специализироваться на производстве топлива.

«Развитие двух белорусских НПЗ по топливному варианту сопряжено с риском как по сбыту продукции, так и эффективности их работы в целом. Это обусловлено усилением конкуренции на потенциальных рынках сбыта моторных топлив, а также отсутствием свободной емкости близлежащих региональных рынков для обеспечения эффективной реализации нефтепродуктов», — отметил А. Мленик.

По его словам, такой сценарий развития событий в условиях мировой цены на нефть не позволяет обеспечить безубыточную работу заводов. Поэтому возможное дальнейшее развитие двух заводов по нефтехимическому профилю требует тщательной оценки, в первую очередь, с точки зрения наличия востребованного ассортимента продукции и эффективных емких рынков сбыта.

А. Мленник также обратил внимание, что при разработке стратегии развития заводов до 2030 года нужно также учесть «ограниченность доступа к современным перспективным технологиям, которые позволяют обеспечить наибольшую добавленную стоимость и конкурентоспособность продукции».

Сейчас концерн «Белнефтехим» рассматривает уже три возможных варианта стратегического развития отечественных НПЗ: топливно-нефтехимический, нефтехимический, ароматический, рассказал начальник производственно-технологического управления концерна Сергей Шмаенков в интервью «Вестнику Белнефтехима».

Разработкой стратегии развития «Нафтана» и Мозырского НПЗ концерн сейчас занимается совместно с компанией «Эрнст энд Янг — оценка и консультационные услуги» (российская «дочка» международной консалтинговой компании EY).

В концерне отмечают, что для принятия решения о конкретном варианте развития НПЗ предстоит определить перечень продукции, имеющей наилучшие перспективы для реализации. С этой целью проводятся маркетинговые исследования рынка нефтепродуктов и нефтехимической продукции на период до 2030 года в географически близких к Беларуси регионах, а также готовятся обзоры текущего и прогнозируемого до 2030 года состояния мирового отраслевого рынка.

«Подножка» для нефтяной альтернативы

Три возможных варианта стратегического развития белорусских НПЗ, которые сейчас рассматривает концерн «Белнефтехим», это — перспектива, рассчитанная на ближайшее десятилетие – до 2030 года.

Пока же, по логике, «Белнефтехим» как регулятор топливного рынка Беларуси должен мониторить и отрабатывать возможные логистические схемы поставки альтернативной нефти на отечественные НПЗ, чтобы иметь поле для маневра в торге с российскими поставщиками нефти по условиям поставок сырья после 2024 года. Для проработки этих вопросов в концерне специально создана рабочая группа.

Тем не менее, уже сейчас очевидно, что реализовать объявленные планы по организации поставок в этом году в объеме 200-300 тыс. тонн альтернативной нефти в месяц будет сложно, в том числе из-за финансовых проблем, с которыми столкнулись белорусские НПЗ из-за ЧП на «Дружбе».

Заводам из-за грязной российской нефти в конце апреля и в мае пришлось резко сократить объемы переработки нефти. Следствием этого стала приостановка экспорта нефтепродуктов. В результате, в первом полугодии Беларусь снизила экспорт нефтепродуктов на 21% по сравнению с первым полугодием 2018 года — до 5,241 млн. тонн. В стоимостном выражении экспорт нефтепродуктов из Беларуси упал на 20% до 2,667 млрд. долларов.

В такой ситуации экспериментировать с поставками альтернативной нефти гораздо сложнее.

Кроме того, в ближайшие месяцы российская «Транснефть» попытается увеличить объем прокачки нефти в Беларусь, чтобы по итогам года выполнить обязательства перед белорусскими НПЗ. Это позволит компании, по вине которой случилось ЧП на трубопроводе «Дружба», минимизировать финансовые выплаты Беларуси по компенсации причиненного ей ущерба.

Первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько уже заявил, что фактическая сумма компенсации Беларуси за поставку загрязненной нефти будет определена по итогам 2019 года — «с учетом реальных объемов поставок нефти в Беларуси и ее транзита через белорусскую территорию».

Это может означать, что на белорусских НПЗ (которые, кстати, планируют в августе-сентябре остановить часть своих мощностей на плановые ремонты) альтернативная нефть может быть не востребована.

Таким образом, проблемы, связанные с компенсацией белорусским НПЗ потерь от грязной российской нефти, могут затормозить планы БНК по организации поставок альтернативной нефти.

Следует также иметь в виду, что в дальнейшем все проекты по привлечению альтернативного сырья на белорусские НПЗ, а также по покупке активов в портах стран Балтии, концерну «Белнефтехим» как регулятору топливного рынка придется взвешивать в том числе с учетом стратегических перспектив развития обоих заводов.

Татьяна Маненок, «Белрынок»