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Минское «Динамо» вырвало волевую победу над «Минском»

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  • 12.08.2019, 8:10
Минское «Динамо» вырвало волевую победу над «Минском»

Столичное дерби получилось эффектным.

В столичном дерби 17-го тура минское "Динамо" оказалось сильнее "Минска" — 3:2, сообщает pressball.by.

ДИНАМО Мн — МИНСК — 3:2

Минск. 11 августа. Стадион “Динамо”. 20.45.

Судьи — В.Севостьяник, С.Гидревич, С.Фиринович (все — Гродно); Д.Дмитриев (Фаниполь), В.Русаков (Минск).

ДИНАМО Мн: Плотников, Чиж, Галович, Швецов, Пейович (Данило, 59), Яхая, Ятченко, Капленко, Кичин, Зубович (Вергейчик, 61), Фатаи (Билоног, 80).

Запасные: Игнатович, Залеский, Тигиев, Треботич.

МИНСК: Леонов, Шибун, Шевченко, Бахар, Яроцкий (Прищепа, 63), Климович, Ал.Васильев, Видич, Чаговец, Сазончик (Свежов, 78), Насибулин (Ковель, 85).

Запасные: Веремко, Жердев, Гурбан, Лаврик.

ГОЛЫ: 0:1 — Бахар (23). 1:1 — Пейович (45). 1:2 — Васильев (58). 2:2 — Данило (72-п). 3:2 — Чиж (90).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Капленко (44), Швецов (49), Васильев (62).


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