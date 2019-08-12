Минское «Динамо» вырвало волевую победу над «Минском»1
- 12.08.2019, 8:10
Столичное дерби получилось эффектным.
В столичном дерби 17-го тура минское "Динамо" оказалось сильнее "Минска" — 3:2, сообщает pressball.by.
ДИНАМО Мн — МИНСК — 3:2
Минск. 11 августа. Стадион “Динамо”. 20.45.
Судьи — В.Севостьяник, С.Гидревич, С.Фиринович (все — Гродно); Д.Дмитриев (Фаниполь), В.Русаков (Минск).
ДИНАМО Мн: Плотников, Чиж, Галович, Швецов, Пейович (Данило, 59), Яхая, Ятченко, Капленко, Кичин, Зубович (Вергейчик, 61), Фатаи (Билоног, 80).
Запасные: Игнатович, Залеский, Тигиев, Треботич.
МИНСК: Леонов, Шибун, Шевченко, Бахар, Яроцкий (Прищепа, 63), Климович, Ал.Васильев, Видич, Чаговец, Сазончик (Свежов, 78), Насибулин (Ковель, 85).
Запасные: Веремко, Жердев, Гурбан, Лаврик.
ГОЛЫ: 0:1 — Бахар (23). 1:1 — Пейович (45). 1:2 — Васильев (58). 2:2 — Данило (72-п). 3:2 — Чиж (90).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Капленко (44), Швецов (49), Васильев (62).