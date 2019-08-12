В России объявили награду за информацию о полицейском, ударившем девушку 12 12.08.2019, 11:05

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Правозащитники ведут розыск преступника.

Глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков объявил о вознаграждении в 100 тысяч российских рублей за данные о личности полицейского, ударившего девушку в живот на субботней акции оппозиции в Москве, сообщает "Радио Свобода".

Видео, на котором полицейский (предположительно – сотрудник второго оперативного полка при главном управлении МВД России по городу Москве) наносит удар Дарье Сосновской, было выложено в интернет одним из очевидцев.

Позднее на пострадавшую составили протокол о нарушении правил закона о митингах и отпустили из отдела полиции до суда. Сосновской грозит штраф до 20 тысяч российских рублей.

Павел Чиков, объявив награду, отметил, что ведет "розыск преступника". Он пообещал обеспечить полную правовую поддержку пострадавшей.

Сама Дарья Сосновская в воскресенье обратилась за помощью к врачам и намерена написать заявление в Следственный комитет с требованием привлечь сотрудников полиции к уголовной ответственности по статье о превышении должностных полномочий.