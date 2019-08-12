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Минское «Динамо» подписало 18-летнего защитника

  • 12.08.2019, 22:25
Минское «Динамо» подписало 18-летнего защитника

Павел Денисов подписал трехлетний контракт с «зубрами».

Защитник Павел Денисов подписал трехлетнее соглашение с минским "Динамо". 18-летний игрок стал одним из лучших бомбардиров команды на Кубке губернатора Нижегородской области, набрав 3 (0+3) очка в 4-х матчах.

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Сезон-2018/19 Денисов провел в команде Беларусь U-18, игравшей в экстралиге "Б". Также он защищал цвета сборной на юниорском чемпионате мира: в 5 матчах отличился голевым пасом и помог партнерам повторить лучший результат в истории (5 место).


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