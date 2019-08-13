Борец с аккумуляторным заводом: Мы используем избирательную кампанию 13.08.2019, 11:46

Виталий Казак

Активисты кампании по борьбе с аккумуляторным заводом под Брестом используют все способы информирования людей.

Проводить в течение месяца митинги против строительства аккумуляторного завода собираются в Бресте. Так активисты, что собираются на площади Ленина каждое воскресенье, хотят использовать избирательный период, - рассказал «Радыё Рацыя» активист кампании по борьбе с аккумуляторным заводом под Брестом Виталий Казак.

- У нас есть большой «плюс» - впереди «парламентская» кампания. Мы будем целый месяц проводить митинги. У нас будет месяц для того, чтобы довести информацию до людей как о заводе, так и по всем другим проблемам, которые у нас есть, - говорит Казак.

По словам Виталия Козака, парламентарии должны решать все проблемы, а среди активистов будут выделяться те, кто к этому подготовлен.