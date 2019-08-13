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«Баста»: Лукашенко молчит о переговорах с Путиным, а в Петербурге происходят странные вещи

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  • 13.08.2019, 11:59
  • 6,275
«Баста»: Лукашенко молчит о переговорах с Путиным, а в Петербурге происходят странные вещи
Фото: Коммерсант

Что скрывает диктатор?

Пока Лукашенко хранит молчание по поводу переговоров с Путиным, в крупных городах России готовятся к объединению с нашей страной, пишет телеграм-канал «Баста».

Это фото с одного из пикетов в Санкт-Петербурге, которые сейчас проходят ежедневно. Люди с лукашенковской символикой и георгиевскими лентами распространяют информацию о грядущем референдуме по изменению конституции, рассказывают, что скоро Беларусь станет частью России, а Путин возглавит новое государственное объединение.

Похожее, кстати, происходило там в начале 2014 года, когда общественное мнение готовили к оккупации Крыма и Донбасса.

Ну а нам пишут о том, что в администрации Лукашенко пока окончательно не отказались от идеи провести 17 ноября не только выборы, но и референдум. По закону, решение о его организации могут принять до 17 октября.

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