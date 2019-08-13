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Финляндия будет привлекать больше иностранных работников

  • 13.08.2019, 13:01
Финляндия будет привлекать больше иностранных работников

Свободные вакансии требуют быстрого заполнения.

Проблема нехватки рабочей силы станет одной из главных для Финляндии на ближайшие годы, считает министр финансов Мика Линтиля.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Yle.

Уже сейчас идет серьезная борьба за квалифицированный персонал, но нехватку рабочих рук будут чувствовать все сферы деятельности. Например, в течение ближайших десяти лет около половины работников госсектора выйдет на пенсию, отмечает глава Минфина.

В прошлом году в государственном секторе работало около 74 тысяч человек.

Министр финансов считает, что для решения проблемы необходимо будет повышать производительность, а также привлекать больше иностранных работников. Свободные вакансии требуют быстрого заполнения, поскольку повышение рождаемости, о чем так много говорят в последнее время, не успеет решить проблемы.


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