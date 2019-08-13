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В Зеленом Луге из-за ДТП стояли трамваи

  • 13.08.2019, 19:38
В Зеленом Луге из-за ДТП стояли трамваи

Трамваи едут до разворотного кольца, организован временный автобус.

В направлении ДС «Зеленый Луг» из-за ДТП стояли трамваи. Об этом сообщает «Минсктранс».

С 17.07 до 17.57 из-за ДТП на пересечении ул. Калиновского и Логойского тракта в направлении ДС «Зелёный луг» было остановлено движение трамваев № 1, 5, 6, 11.

Трамваи № 1, 6, 11 шли до РК «Озеро», трамвай № 5 — до РК «Зм.Бядули».

Был организован временный автобус № 906 Карбышева — Красная.

Фото: t.me/transport_by

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