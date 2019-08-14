Хацкевич уволен с поста главного тренера киевского «Динамо» 2 14.08.2019, 14:28

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Александр Хацкевич

Фото: EPA

Вместе с тренером-белорусом также уходит весь тренерский штаб команды.

Киевское «Динамо» уволило главного тренера Александра Хацкевича. Вместе с ним также уходит весь тренерский штаб первой команды, сообщает сайт клуба.

«Динамо» (Киев) благодарит Александра Хацкевича и его помощников за проведенную на протяжении более двух лет работу и желает успехов в дальнейшей деятельности. О том, кто будет работать с командой дальше, будет сообщено позже", — говорится на официальном сайте украинского клуба.

Накануне украинская команда вылетела из Лиги чемпионов после ничьей на домашнем поле в матче с бельгийским «Брюгге» (3:3). Первый поединок завершился поражением бело-голубых со счетом 0:1.

Напомним, белорусский специалист занимал пост наставника «Динамо» с июня 2017 года.