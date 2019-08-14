Дело Дмитрия Полиенко поступило в Мингорсуд 1 14.08.2019, 15:13

Предположительно, рассмотрение дела начнется в сентябре.

Правозащитникам "Весны" стало известно, что прокуратура города Минска направила уголовное дело активиста Дмитрия Полиенко в Минский городской суд. Предположительно, рассмотрение дела Полиенко начнется в сентябре.

Это значит, что решение по уголовному делу, поступившему в суд, согласно статьи 276 Уголовно-процессуального кодекса должно быть принято в течение месяца. Предположительно, рассмотрение дела Полиенко начнется в сентябре.

На данный момент Полиенко предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса: ст. 341 (порча имущества в общественном месте), ч. 1 ст. 130 (разжигание иной социальной вражды или розни по признаку социальной принадлежности), ст. 369 (публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им служебных обязанностей) и ч. 3 ст. 339 (особо злостное хулиганство). На данный момент Дмитрий Полиенко находится в СИЗО-1 на Володарской, где, скорее всего, останется до суда.

По мнению правозащитников, основания для привлечения к ответственности Дмитрия Полиенко в данном случае выглядят весьма сомнительно.

"Диффамационная 369 статья Уголовного кодекса давно вызывает негативные оценки правозащитного сообщества. Определение милиционеров как социальной группы в пределах обвинения по статье 130 УК также с точки зрения международных экспертов и правозащитников является ошибочным. Более детальный анализ обвинения можно будет сделать только во время рассмотрения дела в суде. Сейчас слишком мало информации", — рассказывает юрист "Весны" Олег Пашкевич.

Судебное разбирательство по делу Дмитрия Полиенко, фактически, будет проходить во время избирательной кампании.

"Белорусские власти в очередной раз заявляют, что избирательная кампания будет демократической и соответствовать международным стандартам свободных выборов. Но свободные и демократические выборы — это не только процесс опускания бюллетеней в урну или их подсчет. Это, в том числе, атмосфера, в которой проходят выборы. Должна гарантироваться свобода выражения мнения без страха наказания людей за их взгляды", — добавляет юрист «Весны".

У правозащитников есть опасения, что судебный процесс по делу Полиенко могут провести в закрытом режиме. Но, как отмечает Олег Пашкевич, если власти все-таки сделают судебный процесс по этому делу открытым, то это, в том числе, может стать хорошим сигналом как для белорусского общества, так и для международного сообщества о том, что в государстве проходят реальные демократические процессы.

Напомним, Дмитрий Полиенко был задержан 20 марта по подозрению в совершении особо злостного хулиганства (ст. 339 УК). Его обвиняют в том, что он распылил газовый баллончик в лицо мужчине, который сделал ему замечание за курение на лестничной площадке. 5 апреля Полиенко было предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 339, ст. 341 и ч. 1 ст. 130. Обвинение по ст. 341 УК Полиенко предъявлено за нанесение граффити на здание на улице Охотской.

2 июля Следственный комитет сообщил, что расследование уголовного дела Дмитрия Полиенко завершено и оно передано в прокуратуру для направления в суд. Но прокуратура г. Минска вернула в Заводской районный отдел Следственного комитета дело Дмитрия Полиенко для проведения дополнительного предварительного расследования в соответствии со статьей 264 Уголовно-процессуального кодекса.

Результатом этого стали два новых уголовных статьи: 341 за граффити в Куропатах и 369 за оскорбление министра (бывшего) МВД Игоря Шуневича.