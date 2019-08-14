Страна-бензоколонка теряет доходы Алексей Копытько

14.08.2019, 20:14

Денег для имперских авантюр все меньше.

Странное бормотание крымских чиновников по поводу днепровской воды и не менее абсурдные заявления вождей российских оккупационных бантустанов на Донбассе из серии «фашистская хунта, имей совесть! дай нам особый статус и возьми назад!» — это отражение одной тенденции. Её суть в том, что Россия вынуждена считать деньги.

Ресурсная база, которая идёт на финансирование имперских авантюр, сжимается. Внутренние проблемы – нарастают. Поэтому Кремль пытается максимально снизить издержки на содержание дотационных паразитов (как в случае с Крымом) либо переложить эти издержки на Украину (как в случае с Донбассом).

Вот один маленький сюжет, который активно обсуждался в российской деловой прессе на минувшей неделе.

1.С 1 января 2020 г. вступают в силу новые требования Международной морской организации ООН (IMO). В следующем году содержание серы в судовом топливе должно быть снижено с 3,5% до 0,5%. Для России — это проблема. Потому что основной сорт российской нефти – Urals – отличается высоким содержанием серы. Соответственно – у потребителей возникнут дополнительные издержки при её переработке. Вследствие чего российские эксперты прогнозируют снижение цены на главный продукт экспорта РФ, а также на мазут и дизель с высоким содержанием серы.

По оценкам Минфина РФ, средняя цена на нефть Urals за январь—июль 2019 года составила $65,27 за баррель. В аналогичный период прошлого года средняя цена нефти Urals достигала $69,43 за баррель (снижение на 6%). В целом за 2018 год цена на нефть Urals составила $70,01 за баррель.

Однако в июле 2019 года средняя цена на нефть Urals сложилась на уровне $63,34, хотя в прошлом году было $72,87.

2. Минфин РФ ежемесячно публикует интересную табличку под названием «Сведения о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета».

Так вот.

За 7 месяцев 2018 года федеральный бюджет РФ получил 4 трлн. 684,2 млрд. рублей от разных статей, связанных с нефтью и газом. За 7 месяцев текущего года поступления составили 4 трлн. 783 млрд. Т.е., формально в рублях Россия заработала почти на 99 млрд. руб. больше (в валюте с учетом курсовых колебаний там другая математика). Но самое интересное – в другом.

Если в январе – мае текущего года указанные поступления значительно превышали цифры 2018 г., то в июне-июле начался обвал. За два месяца 2019 г. от эксплуатации нефтегазовых ресурсов РФ заработала на 146,8 млрд. рублей меньше, чем в прошлом году.

Поступления в июне составили на 58,6 млрд. руб. меньше, поступления в июле – на 88,2 млрд. рублей меньше. Если тенденция сохранится, то даже доходы в падающих рублях будут меньше прошлогодних.

Основные потери – из-за снижения поступлений от экспортной пошлины. За июнь-июль 2019 г. бюджет РФ получил на 95,7 млрд. рублей экспортной пошлины меньше, чем за аналогичные месяцы прошлого года. Обвал пока не стал совсем драматичным из-за того, что внутренние налоги, связанные с эксплуатацией недр, Россия более-менее собирает. А вот всё, что касается экспорта – тут вопрос.

Во многом это обусловлено инцидентом с «грязной нефтью», который изрядно попортил репутацию России как поставщика. Чтобы сохранить свою долю рынка, Москва будет вынуждена идти на ценовые уступки.

И негативный фон в виде требований IMO принесет российскому бюджету дополнительную боль.

Алексей Копытько, sprotyv.info